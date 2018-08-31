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Павлюченко: «„Спартак“ поборется с „Вильярреалом“ за первое место в группе»

сегодня, 15:48

Экс-футболист «Спартака» Роман Павлюченко оценил результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы. «Красно-белые» встретятся с «Вильярреалом», «Рапидом» и «Рейнджерс» в группе G.

Я смотрел матчи «Рейнджерс» с «Уфой», и эта команда вообще не впечатлила - ни дома, ни на выезде, поэтому проблем с ней вообще у «Спартака» не должно быть. С «Вильярреалом» придется побиться за первое место в группе.

«Красно-белые» намного сильнее и «Рейнджерс», и «Рапида». «Рапид» - команда хорошего уровня, но не более того. Если «Спартак» подойдет к играм с хорошим настроем, то, думаю, вообще проблем не будет.

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Все комментарии
killerman77
killerman77
сегодня в 18:59
"С «Вильярреалом» придется побиться за первое место в группе."
да чего уж там биться ?! вынесет "великий народный" испанцев, как давеча "уделывал" паок и ливерпуль...
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 18:49
Пошла пошла недооценка соперников, да Рейнджеры вас нагнут!
sir-5
sir-5
сегодня в 17:23
Байкал-38:
Где то я уже это слушал, год назад, только вместо Вильярреала был Ливерпуль и не ЛЕ, а ЛЧ была! Все помнят чем закончились эти прогнозы и с третьего места тут никуда дальше не попадают! А вот из недавненького! РОМАН ПАВЛЮЧЕНКО: "В СЛЕДУЮЩЕМ МАТЧЕ ФАВОРИТОМ БУДЕТ "СПАРТАК", ОН ТОЧНО ПРОЙДЕТ ПАОК"
Это он шутил так...А теперь говорит серьёзно!!!
sir-5
sir-5
сегодня в 17:21
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ:
а пони с кем боротся будут с плесенью за 4 место
Тоже за четвёртое.Но в Лиге Чемпионов.Чуешь разницу,или у вас после Солёного Солнца всё атрофировалось???
sir-5
sir-5
сегодня в 17:20
Точно.Но при условии,если срочно подпишут Павлюченко.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:07
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ:
ты вчера смотрел матч своего любимого проекта,ну и как тебе будь поудачливее викинги то сегодня уволили бы семака так что смотрите как бы вас копенгаген не сделал айн цвай драй.
В данной теме обсуждают шансы Спартака на первое место.
Про Зенит скажу, что у него группа тоже не сахар. И добавлю, что даже проиграв каждому из соперников, он прошё в группу. А Спартак набрал 1 очко и вылетел от греческого середняка...
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 17:06
"Борьба" будет напоминать...))) А так, конечно, поборется...)))
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 16:48
serh62:
спартак поборется с рапидом за 4 место))
а пони с кем боротся будут с плесенью за 4 место
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 16:47
Ангел неБесГрешен:
Спартак был сильнее и АЕКа с ПАОКом. Результаты все помнят. Дай Бог выйдут из группы. И то сомневаюсь...
ты вчера смотрел матч своего любимого проекта,ну и как тебе
будь поудачливее викинги то сегодня уволили бы семака
так что смотрите как бы вас копенгаген не сделал айн цвай драй.
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 16:45
Так можно сказать про любой российский клуб. Особенно про цска, я считаю.
3веробой
3веробой
сегодня в 16:43
Очень сомневаюсь)
3веробой
3веробой
сегодня в 16:43
Ничего нового, всё так же сканудит и барабанит))
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 16:42
Всё лучше, чем 9е!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 16:30
Удачи Спартаку .
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:27
Какого булку подойти с хорошим настроем! Обязаны выходить из группы. Еще бы сказал с какой ноги утром встанут. В остальном верно.
Aljban
Aljban
сегодня в 16:04
Четвертое само то место для спартака.
pavkur
pavkur
сегодня в 16:01
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 15:58
    Где то я уже это слушал, год назад, только вместо Вильярреала был Ливерпуль и не ЛЕ, а ЛЧ была!
    Все помнят чем закончились эти прогнозы и с третьего места тут никуда дальше не попадают!
    А вот из недавненького!
    РОМАН ПАВЛЮЧЕНКО: "В СЛЕДУЮЩЕМ МАТЧЕ ФАВОРИТОМ БУДЕТ "СПАРТАК", ОН ТОЧНО ПРОЙДЕТ ПАОК"
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 15:56
    Спартак был сильнее и АЕКа с ПАОКом. Результаты все помнят.
    Дай Бог выйдут из группы. И то сомневаюсь...
    serh62
    serh62
    сегодня в 15:54
    спартак поборется с рапидом за 4 место))
    Георгий Додонов
    Георгий Додонов
    сегодня в 15:53
    Дай бог.
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 15:52
    ЗА СПАРТАК ОПЯТЬ БУДЕТ СТЫДНО !
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