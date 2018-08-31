Павлюченко: «„Спартак“ поборется с „Вильярреалом“ за первое место в группе»

Экс-футболист «Спартака» Роман Павлюченко оценил результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы. «Красно-белые» встретятся с «Вильярреалом», «Рапидом» и «Рейнджерс» в группе G.
Я смотрел матчи «Рейнджерс» с «Уфой», и эта команда вообще не впечатлила - ни дома, ни на выезде, поэтому проблем с ней вообще у «Спартака» не должно быть. С «Вильярреалом» придется побиться за первое место в группе.
«Красно-белые» намного сильнее и «Рейнджерс», и «Рапида». «Рапид» - команда хорошего уровня, но не более того. Если «Спартак» подойдет к играм с хорошим настроем, то, думаю, вообще проблем не будет.
да чего уж там биться ?! вынесет "великий народный" испанцев, как давеча "уделывал" паок и ливерпуль...
да чего уж там биться ?! вынесет "великий народный" испанцев, как давеча "уделывал" паок и ливерпуль...
Про Зенит скажу, что у него группа тоже не сахар. И добавлю, что даже проиграв каждому из соперников, он прошё в группу. А Спартак набрал 1 очко и вылетел от греческого середняка...
Про Зенит скажу, что у него группа тоже не сахар. И добавлю, что даже проиграв каждому из соперников, он прошё в группу. А Спартак набрал 1 очко и вылетел от греческого середняка...
будь поудачливее викинги то сегодня уволили бы семака
так что смотрите как бы вас копенгаген не сделал айн цвай драй.
будь поудачливее викинги то сегодня уволили бы семака
так что смотрите как бы вас копенгаген не сделал айн цвай драй.
Все помнят чем закончились эти прогнозы и с третьего места тут никуда дальше не попадают!
А вот из недавненького!
РОМАН ПАВЛЮЧЕНКО: "В СЛЕДУЮЩЕМ МАТЧЕ ФАВОРИТОМ БУДЕТ "СПАРТАК", ОН ТОЧНО ПРОЙДЕТ ПАОК"
Все помнят чем закончились эти прогнозы и с третьего места тут никуда дальше не попадают!
А вот из недавненького!
РОМАН ПАВЛЮЧЕНКО: "В СЛЕДУЮЩЕМ МАТЧЕ ФАВОРИТОМ БУДЕТ "СПАРТАК", ОН ТОЧНО ПРОЙДЕТ ПАОК"
Дай Бог выйдут из группы. И то сомневаюсь...
Дай Бог выйдут из группы. И то сомневаюсь...