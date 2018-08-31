Павлюченко: «„Спартак“ поборется с „Вильярреалом“ за первое место в группе»

Экс-футболист «Спартака» Роман Павлюченко оценил результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы. «Красно-белые» встретятся с «Вильярреалом», «Рапидом» и «Рейнджерс» в группе G.

Я смотрел матчи «Рейнджерс» с «Уфой», и эта команда вообще не впечатлила - ни дома, ни на выезде, поэтому проблем с ней вообще у «Спартака» не должно быть. С «Вильярреалом» придется побиться за первое место в группе.

«Красно-белые» намного сильнее и «Рейнджерс», и «Рапида». «Рапид» - команда хорошего уровня, но не более того. Если «Спартак» подойдет к играм с хорошим настроем, то, думаю, вообще проблем не будет.