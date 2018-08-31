  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца - - -
ГлавнаяНовости

Новичок «Уфы»: «Я хочу быть профессиональным футболистом»

сегодня, 13:19

Люксембургский новичок «Уфы» Оливье Тилль поделился впечатлениями от перехода в российский клуб из «Прогресса».

Я родился в Нидеркорне и начал заниматься футболом с четырех лет. «Уфа» — мой первый профессиональный клуб. Футбол популярен в Люксембурге, но там не так много болельщиков, как здесь. Не знаю, может быть, дело в том, что люди там заняты работой.

Предложение поступило после первого матча в Уфе. Мы немного поговорили в тот день. Второй раз встретились уже после ответного матча.

Не сказал бы, что решение о переходе далось тяжело. Я хочу быть профессиональным футболистом, и мне выпал большой шанс. Единственная проблема в том, что Уфа далеко от моего дома. Но я всегда могу связаться с семьей по телефону.

Здесь большой чемпионат. Я хочу играть и становиться лучше. В «Уфе» все на высоком уровне. В Люксембурге все немного по-другому. Я готов играть и надеюсь попасть в состав на следующий матч.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кокорин: «У нас хорошая группа, обязаны из нее выходить»
Сегодня, 17:23 3
Деменко: «Российские клубы должны выходить из своих групп в ЛЕ»
Сегодня, 17:19 8
Сенников: «„Спартаку“ будет легче в группе Лиги Европы, чем „Зениту“»
Сегодня, 17:14 15
Семак: «Группа у „Зенита“ абсолютно ровная: без фаворитов и аутсайдеров»
Сегодня, 16:25 22
Мусаев: «Встречи с „Севильей“ станут для „Краснодара“ серьезной проверкой»
Сегодня, 15:56 3
Родионов: «Перед „Спартаком“ стоит задача дойти до четвертьфинала ЛЕ»
Сегодня, 15:52 38
Обсудить
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:18
Хоть не вышли в ЛЕ, зато народ посмешили!
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 15:48
Профессионально играть в футбол в нашей стране - это значит получать много денег и ничего не делать)) поздравляю, хорошо устроился))
Avalanche85
Avalanche85
сегодня в 15:31
А кем он работал до этого? Википедия Соккера Санчо ответит надеюсь. Ctrl+C - Ctrl+V. Самому лень искать
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 14:07
Удачи .
Old16
Old16
сегодня в 13:51
класс усиление..идеально подходят друг другу игрок и команда
mat73
mat73
сегодня в 13:43
За адекватность:
Спс, посмеялся.
Твой первый пост тоже - с языка снял)))
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:40
mat73:
Круто, чё! Сейчас оформим ему российскую трудовую книжку в соответствии с ТК. И на пенсию выйдешь согласно новому законодательству в 65 лет! Сперва поиграешь сам, потом в помощники тренера, потом может тренером или в руководство клуба, а ближе к пенсии оформишься охранником или дворником
Спс, посмеялся.
mat73
mat73
сегодня в 13:39
Круто, чё! Сейчас оформим ему российскую трудовую книжку в соответствии с ТК. И на пенсию выйдешь согласно новому законодательству в 65 лет! Сперва поиграешь сам, потом в помощники тренера, потом может тренером или в руководство клуба, а ближе к пенсии оформишься охранником или дворником
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:38
"Футбол популярен в Люксембурге, но там не так много болельщиков, как здесь. Не знаю, может быть, дело в том, что люди там заняты работой." Прямо фраза для стенд апа. Удачи тебе и чтобы желания сбылись.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100