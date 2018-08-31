Новичок «Уфы»: «Я хочу быть профессиональным футболистом»

Люксембургский новичок «Уфы» Оливье Тилль поделился впечатлениями от перехода в российский клуб из «Прогресса».

Я родился в Нидеркорне и начал заниматься футболом с четырех лет. «Уфа» — мой первый профессиональный клуб. Футбол популярен в Люксембурге, но там не так много болельщиков, как здесь. Не знаю, может быть, дело в том, что люди там заняты работой.

Предложение поступило после первого матча в Уфе. Мы немного поговорили в тот день. Второй раз встретились уже после ответного матча.

Не сказал бы, что решение о переходе далось тяжело. Я хочу быть профессиональным футболистом, и мне выпал большой шанс. Единственная проблема в том, что Уфа далеко от моего дома. Но я всегда могу связаться с семьей по телефону.

Здесь большой чемпионат. Я хочу играть и становиться лучше. В «Уфе» все на высоком уровне. В Люксембурге все немного по-другому. Я готов играть и надеюсь попасть в состав на следующий матч.