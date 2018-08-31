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Мусаев: «Встречи с „Севильей“ станут для „Краснодара“ серьезной проверкой»

сегодня, 15:56

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы. «Быки» встретятся в группе J с «Севильей», «Стандардом» и турецким «Акхисаром».

Слабых соперников на групповой стадии Лиги Европы не бывает, группа нам досталась очень интересная. «Севилья» за последние годы пять раз выигрывала трофей, это команда с самым высоким рейтингом в турнире, она играет в яркий атакующий футбол. В прошлом году, например, прошла в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед», несомненно, встречи с «Севильей» станут для нас серьезной проверкой.

Бельгийский «Стандард» и турецкий «Акхисар» - обладатели Кубков своих стран. Информации об этих командах в данный момент у нас не так много, но то, что они выиграли в прошлом году национальные титулы, говорит об их силе, о том, что коллективы эти находятся на подъеме. Так что ждем с нетерпением старта турнира и надеемся порадовать наших болельщиков хорошим футболом и положительными результатами.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:20
Спартаку бы Вашу группу,но им по свински повезло.
Shamil79
Shamil79
сегодня в 16:29
опять против Промеса играть
swift stream
swift stream
сегодня в 16:07
Если бы только с Севильей.
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