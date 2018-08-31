Родионов: «Перед „Спартаком“ стоит задача дойти до четвертьфинала ЛЕ»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов оценил группу команды в Лиге Европы. «Красно-белые» сыграют с «Вильярреалом», «Рапидом» и «Рейнджерс».

Группа получилась ровная, фаворитов я бы в ней не выделял. Команды представляют разный стиль, но все показывают очень хороший уровень футбола. Нам нужно подойти к матчам в полной боевой готовности и уважительно отнестись ко всем соперникам, ведь слабых команд в Лиге Европы не существует. Даже скромные по именам клубы подтянулись, и можно ждать любых сюрпризов.

С точки зрения антуража можно отметить «Рейнджерс», шотландский клуб тренирует легендарный футболист Стивен Джеррард, который не так давно завершил карьеру игрока. Мы видели «Рейнджерс» в матчах против «Уфы», команда отличается фирменной британской боевитостью и характером. «Рапид» - это в большей степени немецкий стиль, а испанцы отличаются техникой владения мячом. Перед «Спартаком» стоит задача дойти до четвертьфинала Лиги Европы, но сначала нужно выйти из группы.