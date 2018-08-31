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Родионов: «Перед „Спартаком“ стоит задача дойти до четвертьфинала ЛЕ»

сегодня, 15:52

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов оценил группу команды в Лиге Европы. «Красно-белые» сыграют с «Вильярреалом», «Рапидом» и «Рейнджерс».

Группа получилась ровная, фаворитов я бы в ней не выделял. Команды представляют разный стиль, но все показывают очень хороший уровень футбола. Нам нужно подойти к матчам в полной боевой готовности и уважительно отнестись ко всем соперникам, ведь слабых команд в Лиге Европы не существует. Даже скромные по именам клубы подтянулись, и можно ждать любых сюрпризов.

С точки зрения антуража можно отметить «Рейнджерс», шотландский клуб тренирует легендарный футболист Стивен Джеррард, который не так давно завершил карьеру игрока. Мы видели «Рейнджерс» в матчах против «Уфы», команда отличается фирменной британской боевитостью и характером. «Рапид» - это в большей степени немецкий стиль, а испанцы отличаются техникой владения мячом. Перед «Спартаком» стоит задача дойти до четвертьфинала Лиги Европы, но сначала нужно выйти из группы.

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Все комментарии
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 18:50
Ох уж эта русская "скромность", а на деле с группы даже не выйдут
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 18:00
Он так про всех "расписал красиво"... а в какой стиль играет Спартак по его мнению, мне интересно? ))
Gunther
Gunther
сегодня в 17:48
А как по мне вполне нормальные планы. Из этой группы можно выходить, а дальше все будет зависить от жребия. Когда там уже билеты можно будет купить?
форева
форева
сегодня в 17:32
Piter SpaM:
начинай ржать сейчас, чего ждать то? Бабаев: «У ЦСКА есть надежда и стремление выйти из этой группы» Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1066436/babaev-roman-cska
Ты понимаешь разницу между понятиями "надежда и стремление" и "поставлена задача" ?))) И мы никогда не ржём раньше времени в отличии от мясных у которых весь смех только до "гоп".)))) Всему своё время. А у мяса столько косяков набралось, что можно ржать круглогодично над прошлым. Над будущим ещё успеем.))))
Piter SpaM
Piter SpaM
сегодня в 17:27
форева:
Надо запомнить заявки мясных этого сезона. Весной свежак поржать будет.))))
начинай ржать сейчас, чего ждать то?

Бабаев: «У ЦСКА есть надежда и стремление выйти из этой группы»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1066436/babaev-roman-cska
Piter SpaM
Piter SpaM
сегодня в 17:23
sir-5:
Недостижимую:Выйти в РПЛ снова на третье место,и хоть раз пройти квалификация,сыграв в групповом турнире ЛЧ.
Спартак первым из российских клубов прошел квалификацию ЛЧ обыграв Фенер. Но спасибо, за авторитетное мнение, послежу и за другими спецами.
Александр Уваров
Александр Уваров
сегодня в 17:23
У Серёжи,крыша либо поехала,одни фантазии поперли!!!
форева
форева
сегодня в 17:21
Надо запомнить заявки мясных этого сезона. Весной свежак поржать будет.))))
sir-5
sir-5
сегодня в 17:13
самуил кац 1:
Стесняюсь спросить, это какую такую планку ?
Недостижимую:Выйти в РПЛ снова на третье место,и хоть раз пройти квалификация,сыграв в групповом турнире ЛЧ.
Сов Армия
Сов Армия
сегодня в 17:12
MALOVAR:
разорвем бомжей с конягами,а потом и за испашек возьмемся,их то мы любим ставить на место
Вы уже ПАОК разорвали, пора в аптеку за вазелином, впереди испанцы
sir-5
sir-5
сегодня в 17:12
...и ещё набрать 33 очка,и ещё выиграть все титулы в России,и ещё выиграть в Питере,и ещё...И тут Предводителя понесло...
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 17:07
Ой, не надо, Серёжа...))) Помним прошлый евросезон...)))
Lazurny
Lazurny
сегодня в 17:03
Tepliz:
Хотелось бы спросить у Родионова, а где усиления чтоб дойти до 1/4. Промеса продали и что дальше.
А дальше пердив.
Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 16:53
cpartak60:
я и 4-1в питере помню и мячбыстрова на последней минуте и вы в первой лиге при пустых трибунах несколько сезонов,мы тоже в первой были но собирали аншлаги на трибунах!!!4-0 в минске ,мы помним!!!
помню 90х когда Зенит и Крылья собирали полный стадион, а спартак в луже по 2500-5000 человек, "народная" команда... ))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:53
Tepliz
Tepliz
сегодня в 16:48
Хотелось бы спросить у Родионова, а где усиления чтоб дойти до 1/4. Промеса продали и что дальше.
sn_spb
sn_spb
сегодня в 16:44
cpartak60:
я и 4-1в питере помню и мячбыстрова на последней минуте и вы в первой лиге при пустых трибунах несколько сезонов,мы тоже в первой были но собирали аншлаги на трибунах!!!4-0 в минске ,мы помним!!!
Ну аншлаги вы явно не собирали, т.к. играли на Лужниках в то время)))
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:40
Смехопанорама только набирает обороты:) Из сезона в сезон наполеоновские планы, но в итоге НИЧЕГО!
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 16:39
С 9го-то места?!
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 16:33
Snake Plissken:
Эка им ЦСКА-то планку задрал )))
Стесняюсь спросить, это какую такую планку ?
cpartak60
cpartak60
сегодня в 16:28
Jake Sully:
я помню ток 5-0, 5-1, 5-2 :)
я и 4-1в питере помню и мячбыстрова на последней минуте и вы в первой лиге при пустых трибунах несколько сезонов,мы тоже в первой были но собирали аншлаги на трибунах!!!4-0 в минске ,мы помним!!!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 16:23
мы забыли ,нет тех команд более)
cska.78
cska.78
сегодня в 16:22
parallels:
- «Удачная ли сделка? С учетом той ситуации, в которую мы попали… Если бы мы попали в Лигу чемпионов, и он удачно выступил бы там, конечно, мы заработали бы больше денег. Но что произошло, то произошло. Поэтому, естественно, без Лиги чемпионов у клуба возникли проблемы с точки зрения финансового fair play — потеря 25 млн. Поэтому эти потери пришлось компенсировать этой сделкой. Прощание? Мы опубликовали на сайте. А так — приедет за вещами, попрощаемся. Не переживайте», — сказал Федун в эксклюзивном интервью всё-таки промеса продали из-за ффп, что сильно доставляет. без него спартаку нечего ловить в ле.
А с ним прям ловили что-то в ЛЕ? :)
Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 16:18
MALOVAR:
ну ты иногда ляпнешь и хоть стой хоть падай,ты тот год забыл? 3-1 Зенит,3-0ЦСКА,5-1 Севилья )))
я помню ток 5-0, 5-1, 5-2 :)
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 16:17
ну ты иногда ляпнешь и хоть стой хоть падай,ты тот год забыл? 3-1 Зенит,3-0ЦСКА,5-1 Севилья )))
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 16:16
Сначала задачи ставят, потом шарфы сжигают, кастерят друг друга, публично каятся и просят прощенья, затем подготовка к новому сезону. И так 16 лет.
Какой вам четверьфинал? С глушаковым, камбаровым, фернандо, ещенко? Ещё столько же кривоногих, не мотивированных назвать можно. У вас одна задача: сыграть достойно.
Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 16:09
MALOVAR:
разорвем бомжей с конягами,а потом и за испашек возьмемся,их то мы любим ставить на место
мыловар, сам то в такое веришь?))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 16:07
разорвем бомжей с конягами,а потом и за испашек возьмемся,их то мы любим ставить на место
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:03
За второе место поборемся.
Коля Ретивый
Коля Ретивый
сегодня в 16:02
Опять одни мечтания, не приносящие никакого результата.
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