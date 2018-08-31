Сенников: «„Спартаку“ будет легче в группе Лиги Европы, чем „Зениту“»

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы для «Спартака» и «Зенита».

«Спартак» попал в группу G, где встретится с «Вильярреалом», австрийским «Рапидом» и «Рейнджерс». «Зениту» предстоит сыграть с «Копенгагеном», «Бордо» и чешской «Славией».

У «Зенита» достаточно ровная группа, нет явных аутсайдеров. Проще на групповом этапе, думаю, будет «Спартаку». У «Спартака» в группе есть очень хороший клуб - «Вильярреал» - и все. А у «Зенита» все три соперника достаточно ровные. Конечно, с «Рейнджерс» в гостях придется непросто, но мы видели, как шотландцы выглядели в Уфе. Красно-белые со своим составом обязаны побеждать эту команду.