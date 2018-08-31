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Сенников: «„Спартаку“ будет легче в группе Лиги Европы, чем „Зениту“»

сегодня, 17:14

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы для «Спартака» и «Зенита».

«Спартак» попал в группу G, где встретится с «Вильярреалом», австрийским «Рапидом» и «Рейнджерс». «Зениту» предстоит сыграть с «Копенгагеном», «Бордо» и чешской «Славией». 

У «Зенита» достаточно ровная группа, нет явных аутсайдеров. Проще на групповом этапе, думаю, будет «Спартаку». У «Спартака» в группе есть очень хороший клуб - «Вильярреал» - и все. А у «Зенита» все три соперника достаточно ровные. Конечно, с «Рейнджерс» в гостях придется непросто, но мы видели, как шотландцы выглядели в Уфе. Красно-белые со своим составом обязаны побеждать эту команду. 

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Все комментарии
Уфимский бомжеконедракон парижский
Уфимский бомжеконедракон парижский
сегодня в 19:04
Попасть в весеннюю часть Лиги Европы шанс есть только у ЦСКА и Локомотива!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 19:00
Да кто вообще такое сказал то) Сенников вообще понимает, что говорит? Футболисты Спартака в еврокубках уже давно в роли статистов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:48
Каждую осень ИКСперты поют, шта всех порвём, все из группы выйдут и прочую лабуду.
В итоге большинство из групп вылетают, причём со свистом...
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 18:20
Матчи с ПАОК это наглядно доказали и показали!!!!!!!!!
Казанский
Казанский
сегодня в 18:03
Так и хочется поздравить Зенит с очередным полуфиналом в ЛЧ)))
fcspartak
fcspartak
сегодня в 18:02
Копенгаген петербуржскому гранду)
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 17:42
Как играет Спартак в чемпионате, не без помощи судейства, им ничего не светит.
LOpp
LOpp
сегодня в 17:34
Ну да, Зениту же опять в группе с Барселонами да Реалами играть.
Александр Уваров
Александр Уваров
сегодня в 17:29
Дима! Осенью все наши клубы.как фанера над Парижем пролетят!!!
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 17:27
parallels:
что-то мне подсказывает, что в вильярреале, вене и глазго сейчас держатся за животы от смеха.
Любой клуб желал видеть в своей группе проходной Спартак. Гыгыгы
parallels
parallels
сегодня в 17:26
зимой в товарняках обыгрывали и копенгаген и славию. каждый в свою авоську положил ровно столько же, сколько любит спартак - 5 мячей. а сенников чёт там про ровную группу, ахах.
Фрол Литейный
Фрол Литейный
сегодня в 17:25
У Спартака не будет ручных российских судеек. Ему будет сложно.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 17:24
Да у зенки прямо группа смерти! Похоже не выживут!!!
parallels
parallels
сегодня в 17:24
что-то мне подсказывает, что в вильярреале, вене и глазго сейчас держатся за животы от смеха.

FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 17:23
Конечно Спартаку будет легче. Быстренько сольют всем с рекордным счетом и выскочат из ЛЕ. А Зениту еще в плей офф играть. Гыгыгы
FILL3286
FILL3286
сегодня в 17:21
у зенита гранды европейского футбола(((ахаххахаха
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