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Семак: «Группа у „Зенита“ абсолютно ровная: без фаворитов и аутсайдеров»

сегодня, 16:25

Рулевой «Зенита» Сергей Семак оценил результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы. «Сине-бело-голубые» сразятся в квартете С с «Копенгагеном», «Бордо» и «Славией».

Считаю, что группа абсолютно ровная: без фаворитов и аутсайдеров. Силы команд примерно равны, будет очень интересно.

Если говорить о прогнозах, то наш начальник команды угадал двух из трех соперников. Что касается команд и возможных вариантов, то были соперники и посильнее, и послабее. Мы не загадывали заранее, решили отталкиваться от результатов жеребьевки. 

С игроками соперников еще не обсуждал, потому что тренировка у нас была утром. Что касается тренерского штаба, то да, обсудили. Хорошо, что нас не ждут синтетические поля и нам придется относительно недалеко лететь. 

График достаточно сложный. Ротацию будем использовать по необходимости — тогда, когда она действительно нужна, отталкиваясь от состояния футболистов и их формы. Должны иметь достаточное количество игроков, чтобы выступать во всех турнирах.

Задача одна — делать все, чтобы выйти из группы.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:54
swift stream:
В Среди наших команд только на пупсиков нет надежды, как много, много лет уже.
Обычно Зенит и ЦСКА добывают очки в евротурнирах, тогда как пупсики их мигом разбазаривают. Гыгыгы
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 17:45
FILL3286:
зенит аутсайдер всегда был есть и будет стыдно за них
То то "фаворит" Спартак раз в 10 лет выходит в Еврокубки и сразу от туда пулей вылетает со счетом 0 - 7.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 17:39
Копенгаген и Бордо это не дандолки и игуды, поэтому Зениту не повезло
Не спартак
Не спартак
сегодня в 17:13
Нормальная подгруппа, проходили и более сильную.
swift stream
swift stream
сегодня в 17:09
В Среди наших команд только на пупсиков нет надежды, как много, много лет уже.
отменный
отменный
сегодня в 17:08
Опять гарью потянуло. Ааа, стёпка же здесь. Понятно)
Bajan
Bajan
сегодня в 17:07
отменный:
Должен выходить, но его почему-то постоянно выносят...
Спартак, да постоянно, совсем недавно ПАОК.
отменный
отменный
сегодня в 17:06
КЭТиК:
Уж второе место должны брать.
Покупать.
отменный
отменный
сегодня в 17:06
Napoleon Bonapart:
Из такой группы, Зенит должен выходить с первого места с перевесом в 20 очков, как минимум!!!
Должен выходить, но его почему-то постоянно выносят...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:05
Уж второе место должны брать.
pavkur
pavkur
сегодня в 17:04
Удачи Зениту в ЛЕ!
Illuha
Illuha
сегодня в 17:02
Зенит пройдет дальше, группа не сильная.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
сегодня в 17:00
Соперник один - Бордо, да и то вполне по силам, остальные не сильнее ПАОКа.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:59
Согласен с Богданычем.
Уфимский бомжеконедракон парижский
Уфимский бомжеконедракон парижский
сегодня в 16:53
Gahi:
Рейтинг УЕФА нужно улутшать Франция рядом. Удачи всем клубам и хороший достойной игры.
Нет еще в стране инфраструктуры и множества крепко стоящих на ногах футбольных клубов, как во Франции! К чему стремится туда, к чему не готовы! Даже сегодняшним составом в шестую строчку не оправдываем!
drug01
drug01
сегодня в 16:47
Значит будет победа
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:45
На самом деле не уверен, что "Зенит" выйдет... Семаку очень много работы досталось.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:45
FILL3286:
зенит аутсайдер всегда был есть и будет стыдно за них
Стыдно за 0-7 и 1-18))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 16:44
Семак уже все сказал про свою команду
Gahi
Gahi
сегодня в 16:43
Рейтинг УЕФА нужно улутшать Франция рядом. Удачи всем клубам и хороший достойной игры.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 16:36
Из такой группы, Зенит должен выходить с первого места с перевесом в 20 очков, как минимум!!!
FILL3286
FILL3286
сегодня в 16:35
зенит аутсайдер всегда был есть и будет
стыдно за них
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