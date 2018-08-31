Деменко: «Российские клубы должны выходить из своих групп в ЛЕ»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы для российских клубов.

«Спартак» попал в группу G, где встретится с «Вильярреалом», австрийским «Рапидом» и «Рейнджерс». «Зениту» предстоит сыграть с «Копенгагеном», «Бордо» и чешской «Славией», а «Краснодару» - с «Севильей», «Стандардом» и «Акхисар».

Все наши команды попали в ровные группы, из которых они должны выходить. Может быть, у «Краснодара» группа немного сильнее, чем у других наших клубов. «Зенит» и «Спартак» со своими бюджетами и подбором игроков должны всё-таки выходить без вопросов. В «Краснодаре» я также уверен, но у них будет тяжёлое противостояние с «Севильей», которая не раз выигрывала Лигу Европы.