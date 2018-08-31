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Деменко: «Российские клубы должны выходить из своих групп в ЛЕ»

сегодня, 17:19

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы для российских клубов.

«Спартак» попал в группу G, где встретится с «Вильярреалом», австрийским «Рапидом» и «Рейнджерс». «Зениту» предстоит сыграть с «Копенгагеном», «Бордо» и чешской «Славией», а «Краснодару» - с «Севильей», «Стандардом» и «Акхисар».

Все наши команды попали в ровные группы, из которых они должны выходить. Может быть, у «Краснодара» группа немного сильнее, чем у других наших клубов. «Зенит» и «Спартак» со своими бюджетами и подбором игроков должны всё-таки выходить без вопросов. В «Краснодаре» я также уверен, но у них будет тяжёлое противостояние с «Севильей», которая не раз выигрывала Лигу Европы.

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Все комментарии
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 18:55
Хорошо бы
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:59
После "выдающихся" игр наших клубов в квалификационных раундах терзают смутные сомнения. Вроде бы и должны выходить с одной стороны, а с другой далеко не факт. Посмотрим, поболеем. Хотелось бы чтобы наши клубы доказали, что 6-е место в рейтинге не случайность, и что 6 клубов в ЕК для нас не много. ИМХО.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 17:58
Вполне проходимые группы
cska.78
cska.78
сегодня в 17:46
Пищевик ничего никому не должен, сольется как обычно!
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 17:41
Вся наша троица может выйти или вылететь.
parallels
parallels
сегодня в 17:33
FILL3286:
бомжи не выйдут
рейгольд вчера назвал спартак бомжами, если что 😅
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 17:29
Пусть все выходят,мы не против.Чем больше нас,тем меньше их!!!
FILL3286
FILL3286
сегодня в 17:20
бомжи не выйдут
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