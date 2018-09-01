22 футболиста «Спартака» отправились на матч с «Зенитом»

«Спартак» отправился на выездной матч 6-го тура РПЛ с «Зенитом». В состав делегации клуба вошли 22 футболиста:
Александр Максименко, Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Николай Рассказов, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано и Педро Роша.
Матч «Зенит» - «Спартак» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 2 сентября. Встречу рассудит Владимир Москалев.