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22 футболиста «Спартака» отправились на матч с «Зенитом»

вчера, 17:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

«Спартак» отправился на выездной матч 6-го тура РПЛ с «Зенитом». В состав делегации клуба вошли 22 футболиста:

Александр Максименко, Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Николай Рассказов, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано и Педро Роша.

Матч «Зенит» - «Спартак» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 2 сентября.  Встречу рассудит Владимир Москалев.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:49
Состав Спартака боевой, все лучшие в строю! Едем за победой! Удачи КБ!
gracie
gracie
сегодня в 00:24
Ташаев сказал , что собираются с Зенитом умирать не на 100 на, а на все 200 %. Ну чтож пусть умирают , если они так сами решили, но и зенитовцы с своими болельщиками должны им в том помочь на Арене Крестовского...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:41
Aljban:
Столько много едут проигрывать по крупному?
Большому кораблю- большое плавание !
Николай к
Николай к
вчера в 22:26
Посмотртте видио Кипелова Непокаренрый.
Он ,Валерий, фанат Спартака.
Сделйте проекцию на Шнура, в дорогой шкурке и в Монако.
Шнур конечно на приколе. Но-....
MIvan
MIvan
вчера в 21:54
Что-то бахаальства много у болельщиков Зенита. Еще не выиграли... скромней нужно быть.
Заполярный
Заполярный
вчера в 21:39
ПОСМОТРИМ ПОСЛЕ ИГРЫ. КТО БУДЕТ АВОСЬКИ ЗАМЕРЯТЬ.
ТОЛЬКО СПАРТАК.
ТОЛЬКО ПОБЕДА.
pomor45
pomor45
вчера в 21:31
Не нравится мне бахвальство зенитовцев. Не дразните Фортуну и учтите, что Зенит проиграл Мольде из-за накопившейся усталости от игр через два дня на третий, а отдохнуть снова не удастся.
Aljban
Aljban
вчера в 21:13
Столько много едут проигрывать по крупному?
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
вчера в 20:45
Литейный 4:
Авоську свою не забыли? Она вам сильно пригодится! Гыгыгы
Авоська маловата, нужен фургон.
cska plus
cska plus
вчера в 19:28
Зениту победы!
Delight
Delight
вчера в 19:18
Даже Пирсман тут. Ого, вылез маленький. А то всё соски чужие обсуждает. (Явно выраженный уже, не латентный даже. Стоит задуматься. В таком малом возрасте от мужиков возбуждаться, пусть даже от бывших легендарных игроков, хотя что мы хотели от бакланчика из Финляндии. Там ЛГБТ процветают.)
Delight
Delight
вчера в 19:15
azures:
Главное, жигО не забыли, заводит трибуны.
А ты на трибуне будешь, с голыми братюнями в обнимку ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:22
Всё таки Педро Роша существует.....
Это же официальный список делегации.
Abverin
Abverin
вчера в 18:18
Сколько едет позорится, хватило бы и 15-и.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
вчера в 18:17
Едут, едут спартачи, получить опять 7-0.
свирепый
свирепый
вчера в 18:10
Один стёпка на ветке. Сам написал, сам себе ответил, сам посмеялся...
Наверное, я в этом мире что-то не понимаю))
mikysss
mikysss
вчера в 18:08
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 18:04
      ziborock
      ziborock
      вчера в 18:03
      Поздравляю Зенит-2 с первым набранным очком в 9-и турах! Хорошая смена у Зенита подрастает!)))
      cska.78
      cska.78
      вчера в 17:58
      За очередной пятерочкой :)
      Георгий Додонов
      Георгий Додонов
      вчера в 17:55
      Все кто нужно.
      parallels
      parallels
      вчера в 17:38
      parallels
      parallels
      вчера в 17:37
      parallels
      parallels
      вчера в 17:36
      Тіпа Тралі-Валі:
      Согласен. Пятерочки надоели уже! Пора переходить на другой уровень. Семёрочки к примеру.
      Тіпа Тралі-Валі
      Тіпа Тралі-Валі
      вчера в 17:33
      parallels:
      маловато. вот столько, минимум)
      Согласен. Пятерочки надоели уже! Пора переходить на другой уровень. Семёрочки к примеру.
      parallels
      parallels
      вчера в 17:31
      Тіпа Тралі-Валі:
      Привезут из Питера как минимум
      маловато. вот столько, минимум)
      Goal2
      Goal2
      вчера в 17:30
      ахахах.спартачи многие в бане а бакланы успевают долбить клювом ветку дорвались до халявы.
      Тіпа Тралі-Валі
      Тіпа Тралі-Валі
      вчера в 17:30
      Литейный 4:
      Авоську свою не забыли? Она вам сильно пригодится! Гыгыгы
      Привезут из Питера как минимум
      Andrej7886
      Andrej7886
      вчера в 17:28
      Удачи Спартаку!
      ПалкоВводецъ
      ПалкоВводецъ
      вчера в 17:24
      Поехали за :
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