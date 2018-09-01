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«Крылья Советов» - «Анжи»: стартовые составы

сегодня, 12:40
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 0Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Анжи».

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Бурлак, Чичерин, Самарджич, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Антон Паул, Канунников, Соболев.

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Ондуа, Чайковский, Мохаммад, Понсе.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Ранее команды представили комплекты формы на матч.

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Все комментарии
Kumertau
Kumertau
сегодня в 13:33
Канунникова надо отправить за дубль играть, провальный трансфер абсолютно. Где Корнила? Если сегодня не победим, Тихонов на выход!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:26
PATRIOT1965:
Ну прочитал).На кнопку же не нажал).
Свободного агента можно и после ТО заявить, арабы вот нужные бумажки пришлют и все утрясется.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:23
Leha-ha50:
Читай внимательнее Шикунова!!!
Ну прочитал).На кнопку же не нажал).
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:20
PATRIOT1965:
В любом случаи ТО закрыто уже,не успел опоздал.Он же не свободный агент.
Читай внимательнее Шикунова!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:18
Leha-ha50:
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов в интервью "СЭ" рассказал, что переход полузащитника Йоана Молло в самарский клуб задерживается из-за проблем с документами. - Мы ждали до двенадцати вчера, купили билеты для Молло, открыли визу, все договоренности по контракту были, - сказал Шикунов. – Но мы его не получили, потому что Федерация футбола Катара прислала не те документы. Агенты Молло всем этим занимаются, сказали, что сегодня-завтра привезут все бумаги. У него последний клуб был катарский, откуда Молло ушел в статусе свободного агента. С нашей стороны все было готово, нам оставалось нажать кнопку, чтобы его заявить. Но с той стороны документов не было – катарцы прислали документы, но не те, которые были нужны. Будем надеяться, что все документы они пришлют, и Молло присоединится к нашему клубу. (Игорь НОВИКОВ) Молло выступал в "Крыльях" в 2015-2016 годах, а потом перешел в "Зенит". Последним клубом 29-летнего французского игрока был "Аль-Райан", за который он не играл с апреля и который покинул в июле.
В любом случаи ТО закрыто уже,не успел опоздал.Он же не свободный агент.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:02
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов в интервью "СЭ" рассказал, что переход полузащитника Йоана Молло в самарский клуб задерживается из-за проблем с документами.
- Мы ждали до двенадцати вчера, купили билеты для Молло, открыли визу, все договоренности по контракту были, - сказал Шикунов. – Но мы его не получили, потому что Федерация футбола Катара прислала не те документы. Агенты Молло всем этим занимаются, сказали, что сегодня-завтра привезут все бумаги. У него последний клуб был катарский, откуда Молло ушел в статусе свободного агента. С нашей стороны все было готово, нам оставалось нажать кнопку, чтобы его заявить. Но с той стороны документов не было – катарцы прислали документы, но не те, которые были нужны. Будем надеяться, что все документы они пришлют, и Молло присоединится к нашему клубу. (Игорь НОВИКОВ)
Молло выступал в "Крыльях" в 2015-2016 годах, а потом перешел в "Зенит". Последним клубом 29-летнего французского игрока был "Аль-Райан", за который он не играл с апреля и который покинул в июле.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:02
nautilus163:
Ну еще есть время. Игрок он хороший!
Там арабы косячат.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:01
Хорошего матча, без травм и скандалов...
nautilus163
nautilus163
сегодня в 12:58
Leha-ha50:
Жаль КС Молло не удалось подписать. Парень то тащил команду было время.
Ну еще есть время. Игрок он хороший!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 12:53
Успеха КС!
denmig
denmig
сегодня в 12:50
Ну что ж! - матч будет крепкий! Удачи сильнейшему!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:47
Гоняйте по чесноку и без травм!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:47
Жаль КС Молло не удалось подписать. Парень то тащил команду было время.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 12:45
Нуу...Полуяхтов в резерве. Жаль.
Любимец )))
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