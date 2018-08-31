Роналду не вызван в сборную Португалии на сентябрьские матчи

вчера, 22:43

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не получил вызов в сборную Португалии на сентябрьские матчи.

В сентябре сборная Португалии проведет товарищеский поединок с командой Хорватии, а также сыграет в Лиге Наций со сборной Италии.

Состав сборной Португалии:

голкиперы: Бету («Гезтепе»), Клаудио Рамос («Тондела»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»);

защитники: Седрик Соареш («Саутгемптон»), Жоау Канселу («Ювентус»), Луиш Нету («Зенит»), Мариу Руй («Наполи»), Педру Мендеш («Монпелье»), Пепе («Бешикташ»), Рафаэль Геррейро («Боруссия» Д), Рубен Диаш («Бенфика»);

полузащитники: Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жедсон Фернандеш («Бенфика»), Пицци («Бенфика»), Ренату Саншеш («Бавария»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Сержиу Оливейра («Порту»), Вильям Карвалью («Бетис»);

нападающие: Андре Силва («Севилья»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Брума («РБ Лейпциг»), Желсон Мартинш («Атлетико»), Гонсалу Гуэдеш («Валенсия»), Рони Лопеш («Монако»).