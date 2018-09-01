Бабаев: «Было бы сложнее купить Облякова, если бы „Уфа“ осталась в ЛЕ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал трансфер полузащитника Ивана Облякова.

Переговоры с «Уфой» были сложными. Это связано с тем, что команда неплохо выступала в Лиге Европы, удачно дебютировала там. У руководства возникли сомнения, стоит ли отпускать Ивана. Мы рады, что пусть и на флажке, но удалось договориться на адекватных условиях. Было бы сложнее оформить этот трансфер, если бы «Уфа» прошла «Рейнджерс» в Лиге Европы.