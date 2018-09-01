Бабаев: «Такума - это самый экзотичный трансфер для ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал трансфер японского форварда Такумы Нисимуры в ряды армейцев.

Для нас это самый экзотичный трансфер. Мы смотрели многих футболистов. Такума показался нам интересным, посчитали, что он может принести пользу. Не могу сказать, что долго его вели. Футболист с большим желанием откликнулся на наше предложение. Нисимура является одним из бомбардиров японской лиги. Пускай это не самый топовый чемпионат, но мы видели, как интересно сыграла сборная Японии на чемпионате мира. Там действительно стали появляться классные футболисты. Более того, у нас есть позитивный опыт работы с другим японским игроком. Что касается денежного вопроса, это самый бюджетный вариант, который был.



Мы рассматриваем его и как нападающего, и как футболиста, который способен сыграть на одной из позиций верхней тройки.