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Азар: «Стиль футбола Сарри мне нравится больше, чем Конте и Моуриньо»

сегодня, 12:47

Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что ему импонирует стиль футбола, который исповедует Маурицио Сарри.

Мне нравится находиться с мячом. Не на своей половине поля, а ближе к воротам соперника. Мне по нраву такой стиль футбола. Он совсем не такой, как у Антонио Конте или Жозе Моуриньо. Сейчас мы чаще контролируем мяч, и это здорово.

В последнем туре АПЛ «Челси» обыграл «Борнмут», а Азар забил гол.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 13:51
щас Моур тебе КРЫСА объяснит, кто лучший тренер в Истории Челси.... не ты ли его сливал, да небось и Конте заодно.

PS Пока Сарри для челси выдал хороший старт не более, при Моуре и Конте выигрывал титулы, а теперь язвить начинаешь.
Медив
Медив
сегодня в 13:23
Lionel Messi-10:
Но и до их уровня он точно недотягивает Футболист классный, но часто непостоянен
Нифига подобного. Азар в отличие от них - командный игрок. У него самый высокий уровень успешных обводок не потому, что у него уникальная техника, а потому что он не пользуется этим по поводу и без. У него нет такого количества ударов по воротам, как у Рона. Он дорожит мячом, если выбирать между ударом из неудобной позиции и пасом назад - он сделает пас.
Если ты посмотришь матч Челси сразу после матча Барселоны, ты удивишься количеству потерь мяча Месси на фоне потерь мяча Азаром. Азар практически не теряет мяч, он бережет его для команды.
И да, если у команды игра не идет, то это серъезно влияет на впечатление от игры самого Азара. Но это же не его вина. Он всегда в поисках вариантов и никогда не был индивидуалистом. Возможно в некоторых моментах это и плохо. Иногда хочется кричать в экран "Да забей на этих лoxов, играй сам...". Но это его манера игры, тут ничего не поделаешь
prayforspecialone
prayforspecialone
сегодня в 13:17
Владимиpъ Григорянъ:
Азар - один из моих любимых футболеров. Он уже несколько лет играет на топ-уровне. При этом остается лучшим дриблером Европы, при этом играя в АПЛ, а не в третьесортной Ла Лиге как это делают(-ли) Роналду и Неймар. На фоне Неймара, Роналду, Месси - он недооценен.
В мире достаточно талантливых футболистов, которых в свое время недооценили , так что теперь каждого сравнивать с Роналду и Месси ?

Хотя это не отменяет факта, что Азар - отличный игрок, и быть может перерос уровень Челси
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 13:14
Но и до их уровня он точно недотягивает
Футболист классный, но часто непостоянен
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:11
Моуриньо обязательно прочитает слова Азара.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 13:02
dimagas1:
Рано что-то говорить.
Азар - один из моих любимых футболеров. Он уже несколько лет играет на топ-уровне. При этом остается лучшим дриблером Европы, при этом играя в АПЛ, а не в третьесортной Ла Лиге как это делают(-ли) Роналду и Неймар. На фоне Неймара, Роналду, Месси - он недооценен.
dimagas1
dimagas1
сегодня в 12:57
Владимиpъ Григорянъ:
Привет неймаролюбам, которые хейтили Эдена. Говорил же, что Азар при атакующей игре будет тащить.
Рано что-то говорить.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 12:52
Привет неймаролюбам, которые хейтили Эдена. Говорил же, что Азар при атакующей игре будет тащить.
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