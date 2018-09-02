Азар: «Стиль футбола Сарри мне нравится больше, чем Конте и Моуриньо»

Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что ему импонирует стиль футбола, который исповедует Маурицио Сарри.
Мне нравится находиться с мячом. Не на своей половине поля, а ближе к воротам соперника. Мне по нраву такой стиль футбола. Он совсем не такой, как у Антонио Конте или Жозе Моуриньо. Сейчас мы чаще контролируем мяч, и это здорово.
В последнем туре АПЛ «Челси» обыграл «Борнмут», а Азар забил гол.
PS Пока Сарри для челси выдал хороший старт не более, при Моуре и Конте выигрывал титулы, а теперь язвить начинаешь.
PS Пока Сарри для челси выдал хороший старт не более, при Моуре и Конте выигрывал титулы, а теперь язвить начинаешь.
Если ты посмотришь матч Челси сразу после матча Барселоны, ты удивишься количеству потерь мяча Месси на фоне потерь мяча Азаром. Азар практически не теряет мяч, он бережет его для команды.
И да, если у команды игра не идет, то это серъезно влияет на впечатление от игры самого Азара. Но это же не его вина. Он всегда в поисках вариантов и никогда не был индивидуалистом. Возможно в некоторых моментах это и плохо. Иногда хочется кричать в экран "Да забей на этих лoxов, играй сам...". Но это его манера игры, тут ничего не поделаешь
Если ты посмотришь матч Челси сразу после матча Барселоны, ты удивишься количеству потерь мяча Месси на фоне потерь мяча Азаром. Азар практически не теряет мяч, он бережет его для команды.
И да, если у команды игра не идет, то это серъезно влияет на впечатление от игры самого Азара. Но это же не его вина. Он всегда в поисках вариантов и никогда не был индивидуалистом. Возможно в некоторых моментах это и плохо. Иногда хочется кричать в экран "Да забей на этих лoxов, играй сам...". Но это его манера игры, тут ничего не поделаешь
Хотя это не отменяет факта, что Азар - отличный игрок, и быть может перерос уровень Челси
Хотя это не отменяет факта, что Азар - отличный игрок, и быть может перерос уровень Челси
Футболист классный, но часто непостоянен
Футболист классный, но часто непостоянен