Азар: «Стиль футбола Сарри мне нравится больше, чем Конте и Моуриньо»

Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что ему импонирует стиль футбола, который исповедует Маурицио Сарри.

Мне нравится находиться с мячом. Не на своей половине поля, а ближе к воротам соперника. Мне по нраву такой стиль футбола. Он совсем не такой, как у Антонио Конте или Жозе Моуриньо. Сейчас мы чаще контролируем мяч, и это здорово.