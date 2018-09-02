Хавбек «Нима»: «Мбаппе увидит перед собой еще много красных карточек»

Полузащитник «Нима» Теджи Саванье прокомментировал стычку между ним и нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе. В концовке очного матча Саванье ударил форварда по ногам, в ответ Мбаппе его толкнул. Оба игрока покинули поле с красными карточками.

Там не было преднамеренной грубости, просто он так воспринял. Я пересмотрю кадры эпизода, как и Лига. Они увидят, что я не пытался его травмировать или сломать ему ногу.

Я даже не заметил, что он идет ко мне, его реакция откровенно удивила.