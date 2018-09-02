Слуцкий рассказал о подготовке «Витесса»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды, а также рассказал про жизнь в Голландии.

На сборе в Австрии мы тренировались два раза в день в течение десяти дней, и это ненормально по голландским стандартам. Все тогда говорили, что умрут из-за таких нагрузок, а я сказал: «Хорошо, если кто-то из вас умрёт, я тогда смогу изменить расписание занятий на следующий день».

Голландская еда? Я пробовал эти горячие пирожки, как они называются? А, биттербаллены! Когда я ел их впервые, никто не сказал мне, что они горячие внутри, поэтому это был не лучший опыт, честно говоря.

Почему я качаюсь на кресле во время матчей? Это упражнение, чтобы поддерживать себя в форме. На самом деле это реакция на стресс. Это генетическая реакция, она не поддаётся объяснению.