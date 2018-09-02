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Слуцкий рассказал о подготовке «Витесса»

сегодня, 12:44

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды, а также рассказал про жизнь в Голландии. 

На сборе в Австрии мы тренировались два раза в день в течение десяти дней, и это ненормально по голландским стандартам. Все тогда говорили, что умрут из-за таких нагрузок, а я сказал: «Хорошо, если кто-то из вас умрёт, я тогда смогу изменить расписание занятий на следующий день».

Голландская еда? Я пробовал эти горячие пирожки, как они называются? А, биттербаллены! Когда я ел их впервые, никто не сказал мне, что они горячие внутри, поэтому это был не лучший опыт, честно говоря.

Почему я качаюсь на кресле во время матчей? Это упражнение, чтобы поддерживать себя в форме. На самом деле это реакция на стресс. Это генетическая реакция, она не поддаётся объяснению.

Слуцкий на Западе: попытка номер два

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Karkaz
Karkaz
сегодня в 13:04
Лёня как и все российские тренеры, кроме как физкультуру, больше ничего путного предложить не могут.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 12:56
Не плохо бы заиметь кресло-качалку.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:54
"Когда я их ел, незаметил, что они горячие внутри"-вот, где настощий Ландрас)). А, все космонавт, космонавт).
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:48
Сегодня узнаем качество подготовки на Аяксе.
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