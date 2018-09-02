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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 2:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
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19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 8:2 Логотип футбольный клуб УэскаУэска - - -
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Семак: «Недовольны ничьей, хотели победить»

сегодня, 21:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью со «Спартаком» в матче 6-го тура РПЛ.

Недовольны ничьей, ребята старались, хотели победить, за это спасибо им. Сложный график, старались, но не смогли забить.

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Все комментарии
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 23:17
Вы не смогли на домашнем стадионе при полных трибунах обыграть команду,в составе которых треть игроков составляли дублёры.Это и есть ваш истинный уровень.....
MAUS
MAUS
сегодня в 23:15
Литейный 4:
Чего быть довольным? Потерял Зенит 2 очка. Таких как свиней должны были проходить легко. гыгыгы
зенит себя уже показал с Мольде)))
вот там пронесло зенит
tuman960
tuman960
сегодня в 23:12
papic337:
Да уж, Луческу и Манчини были наголову сильнее.
именно так посмотри прошлые чемпионаты на этот период!Зенит всех рвал и имел свою игру,сейчас полная безнадёга с тупыми забросами!!!!
papic337
papic337
сегодня в 23:10
tuman960:
счёт справедлив!!!Как тренер Семак ОЧЕНЬ слаб,его уровень УФА!!!!
Да уж, Луческу и Манчини были наголову сильнее.
papic337
papic337
сегодня в 23:08
Мы тоже недовольны ничьёй и тоже хотели победить.
tuman960
tuman960
сегодня в 22:58
даже в провальные прошлые два года-команда выглядела на порядок лучше!К чему ты ведёшь Зенит рулевой ты наш!!!!
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 22:43
Жаль что голов не было.
drug01
drug01
сегодня в 22:31
Спасибо за очко надо сказать....?
tuman960
tuman960
сегодня в 22:19
счёт справедлив!!!Как тренер Семак ОЧЕНЬ слаб,его уровень УФА!!!!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 22:09
итог закономерен - играли два серядняка...
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 22:06
Литейный 4:
Чего быть довольным? Потерял Зенит 2 очка. Таких как свиней должны были проходить легко. гыгыгы
Однако не смогли пройти даже третий состав Спартака.
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 22:05
Цыган, Манекен, Семанытик. Ничего не меняется на родине бакланов.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:00
отнять 2 очка от лидера турнирной таблицы - дело Хорошее...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 22:00
На ничью с трудом наиграли...
Морозовский
Морозовский
сегодня в 21:59
НИКТО НЕ НАИГРАЛ НА ПОБЕДУ. Хотели обе команды победить, хотения одного мало. Умение ещё нужно.
juvenale
juvenale
сегодня в 21:58
судейка помог
Colonist
Colonist
сегодня в 21:58
Ничья в гостях нас устраивает!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 21:53
Чего быть довольным? Потерял Зенит 2 очка. Таких как свиней должны были проходить легко. гыгыгы
за
за
сегодня в 21:53
Семак: некого выпустить на замену, играем тем, что есть.
(С) послематчевое интервью.
Снова сетования а-ля Луческу?
cska1948
cska1948
сегодня в 21:48
Взгляд нейтрального болельщика - на победу не наиграла ни одна из команд. Ничья справедливый итог встречи.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 21:47
Радоваться нужно.
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