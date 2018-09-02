Семак: «Недовольны ничьей, хотели победить»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью со «Спартаком» в матче 6-го тура РПЛ.
Недовольны ничьей, ребята старались, хотели победить, за это спасибо им. Сложный график, старались, но не смогли забить.
|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|15:30
|Матч завершен
|Кардифф
|2:3
|Арсенал
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Бернли
|0:2
|Ман Юнайтед
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Уотфорд
|2:1
|Тоттенхэм
|-
|-
|-
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур
|1
|X
|2
|16:30
|Матч завершен
|РБ Лейпциг
|1:1
|Фортуна
|-
|-
|-
|19:00
|Матч завершен
|Шальке-04
|0:2
|Герта
|-
|-
|-
|Испания. Примера 2018/2019, 3 тур
|1
|X
|2
|13:00
|Матч завершен
|Леванте
|2:2
|Валенсия
|-
|-
|-
|19:30
|Матч завершен
|Барселона
|8:2
|Уэска
|-
|-
|-
|21:45
|82’
|Бетис
|1:0
|Севилья
|-
|-
|-
|Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур
|1
|X
|2
|21:30
|Матч завершен
|Лацио
|1:0
|Фрозиноне
|-
|-
|-
|21:30
|Матч завершен
|Сампдория
|3:0
|Наполи
|-
|-
|-
|Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Енисей
|0:0
|Арсенал Т
|-
|-
|-
|16:30
|Матч завершен
|Динамо М
|2:0
|Оренбург
|-
|-
|-
|19:00
|Матч завершен
|Зенит
|0:0
|Спартак М
|-
|-
|-
|21:30
|Матч завершен
|Ахмат
|2:1
|Уфа
|-
|-
|-
|Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|22:00
|68’
|Монако
|2:1
|Марсель
|-
|-
|-
|Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Селтик
|1:0
|Рейнджерс
|-
|-
|-
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью со «Спартаком» в матче 6-го тура РПЛ.
Недовольны ничьей, ребята старались, хотели победить, за это спасибо им. Сложный график, старались, но не смогли забить.
(С) послематчевое интервью.
Снова сетования а-ля Луческу?
(С) послематчевое интервью.
Снова сетования а-ля Луческу?