Федотов: «Игроки „Динамо“ были острее, больше хотели выиграть»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ .

Поздравляю «Динамо» с заслуженной победой. Игроки команды соперника были острее, больше хотели выиграть. Можно сказать, что у нас «болезнь роста». Эти два дня, что ребята были «на чемоданах», предупреждали, чтобы забыли хвалебные отклики в газетах. Претензии у нас есть только к себе. Да, было желание, старание, но что-то не получалось. В перерыве пытались встряхнуть ребят, направить их на правильные рельсы, требовали. Но второй тайм начали не так, как хотели.

Будем готовиться к «Зениту». У нас много времени. Сейчас немного передохнём. Хорошая работа должна сочетаться с хорошим отдыхом. Будем сражаться за свой город в Оренбурге.