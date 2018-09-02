Марков - о матче с «Оренбургом»: «Это тяжелая и заслуженная победа»

Нападающий московского «Динамо» Евгений Марков прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 6-го тура РПЛ .

Это тяжёлая и заслуженная победа. Какое было задание от тренера при выходе на замену? Забить. Очень здорово уходить на паузу в чемпионате в таком настроении после победы. Мы все очень рады.

Мы смотрели матч «Локомотива», с которым играть в следующем туре, с «Краснодаром». «Железнодорожники» далеки от той формы, которая была в прошлом сезоне. Но это очень хорошая команда с хорошими исполнителями. Они купили очень качественных игроков. С ними не будет легко. Но шансы всегда есть. Задача, как и на каждую игру, в матче с «Локомотивом» будет набрать три очка.