Глушаков: «Закономерный результат»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью с «Зенитом» в матче 6-го тура РПЛ .

Закономерный результат. Хорошие моменты были и у нас, и у них. Была жажда победить и с одной, и с другой стороны. Хотели выиграть обе команды. Так бывает, такие тоже бывают результаты. Не сказал бы, что рассчитывали на усталость соперника в концовке. Мы знали, что они недавно играли, но не думали делать на это акцент и упор. У них есть хороший подбор футболистов, которые не играли. Мы понимали, кто будет свежий, кто – нет, но ничего такого.