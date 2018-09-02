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Глушаков: «Закономерный результат»

сегодня, 22:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью с «Зенитом» в матче 6-го тура РПЛ.

Закономерный результат. Хорошие моменты были и у нас, и у них. Была жажда победить и с одной, и с другой стороны. Хотели выиграть обе команды. Так бывает, такие тоже бывают результаты. Не сказал бы, что рассчитывали на усталость соперника в концовке. Мы знали, что они недавно играли, но не думали делать на это акцент и упор. У них есть хороший подбор футболистов, которые не играли. Мы понимали, кто будет свежий, кто – нет, но ничего такого.

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Все комментарии
Kerri
Kerri
сегодня в 23:15
Игра была ровна
бундер
бундер
сегодня в 23:03
В сезоне 16-17 он вел вперёд, забивал важные голы, а теперь тупо кержаковид. Воробьи в Питере сегодня вспомнили своего демона и разлетелись ещё в первом тайме.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 23:01
Ничего Спартак с вами не расписывал...просто зачеркнул зениту 2 очка на выезде)...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 23:00
Коллекционер пупсиков:
Только позорит спартак, ходит пешком и мордой воротит.
Позорит -не позорит , но толку от капитана -ноль ! Свой лучший сезон он отыграл в 2017 году ! А сейчас просто отбывает номер .
MAUS
MAUS
сегодня в 22:54
ROLENTO:
Москалёву должны теперь памятник поставить! Спас вам очко!
подарил очко зениту)))
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
сегодня в 22:50
Алексей Коротеев:
Садись на лавку и больше не вставай с неё ! Ты -самый бесполезный игрок в Спартаке ! Всё , на пенсию !
Только позорит спартак, ходит пешком и мордой воротит.
ROLENTO
ROLENTO
сегодня в 22:40
Москалёву должны теперь памятник поставить! Спас вам очко!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 22:38
Банщик довольный. После матча сверкал как надраенный самовар. Как же с самим Зенитом расписали ничейку. Гыгыгы
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 22:37
Садись на лавку и больше не вставай с неё ! Ты -самый бесполезный игрок в Спартаке ! Всё , на пенсию !
Antonchik
Antonchik
сегодня в 22:37
Какой закономерный, если ноги унесли.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 22:31
Согласен с комментарием капитана Спартака
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