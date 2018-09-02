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Каррера: «У нас были моменты, а возле наших ворот ничего не происходило»

сегодня, 21:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничью с «Зенитом» в матче 6-го тура РПЛ.

Мы играли агрессивно, но не весь матч. Справились с давлением «Зенита» из-за желания не проиграть борьбу. За каждый мяч сражались как за жизнь. Это именно тот дух, который должна иметь футбольная команда. 

Если бы я не был уверен в молодых игроках, то они бы не играли. Рад, что они выходят на поле, им помогают более взрослые партнеры. Так молодежь будет только расти. Доволен ли я игрой? Я всегда доволен, когда не проигрываю. Тем более, у нас были моменты, а возле наших ворот ничего опасного не происходило. 

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Все комментарии
Дракон1988
Дракон1988
сегодня в 23:23
Он матч то видел?))Моментов было много у обеих команд.У Зенита даже больше ударов,в том числе и в створ.
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 23:23
Классную команду от середняка отличает то,что классная использует свои моменты на 100%.Если вы не использовали свои моменты,то над классностью своих подопечных нужно работать и работать....
Морозовский
Морозовский
сегодня в 23:15
Если бы Москалёв поставил пендаль за подленькую игру Ивановича, "зеня" продула бы.
MAUS
MAUS
сегодня в 23:11
Морозовский:
Единственный момент, когда пендаль не поставили! Остальное запарывал Глушаков, делая тройной туллллллуп с мячом, да ещё желанием после этого куда-то ударить. У бомжей одни тупые навесы, где Дзюба выигрывал воздух, но проигрывал мяч. "Выручала" грубая игра, которую "зеня", пожалуй, выиграла.
и еще в трех моментах Москалев дал играть во вратарской против Максименко, хотя кипер был первым на мяче!
Палыч82
Палыч82
сегодня в 23:08
"...возле наших ворот ничего опасного не происходило"
Стоял бы Ребров происходило бы,)
MAUS
MAUS
сегодня в 23:08
Алексей Коротеев:
Каррере надо было во втором тайме менять Рошу и Глушака ,причём сразу ! Нападения у нас не осталось ,забивать совсем некому! Зе один не справляется ! А на скамейке сидят Луиска , Попов , Ханни ! Совсем не понимаю Карреру !.......
и что замены дали????
ничего еще хуже мяч стал держаться!
Попов явно не тянет , он замену даже не может норм выйти -усиления НОЛЬ.
Тоже самое могу про Самедова,
Ну хоть осознали что Мельгарехо на 3 головы выше Димки!
Ломовицкий - нулевый, не дорос до основы.
Nekit92
Nekit92
сегодня в 23:04
Я не понял он, что ноет??)) моменты у них были... так забивали бы))
MAUS
MAUS
сегодня в 23:02
viv:
Физрук, ты какой матч смотрел? Ведь еле отскочили. Удары по воротам (в створ): 15 (7) – 8 (1)
хаахаха
, ты наверное Барселону смотрел))))))
этот гуинплен нужно в пух прах размазывать, как это показал Мольде!
Москалев ошибался в обе стороны, так что за можно сказать что ничья закономерная
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:01
А Максимка ничего не попутал??? Еле ноги унесли!!!
trimetil
trimetil
сегодня в 22:55
Опять поросята про свой дух...
ROLENTO
ROLENTO
сегодня в 22:54
Москалёва поблагодарите что очко спасли))
tuman960
tuman960
сегодня в 22:53
Каррера напиши адрес вышлю очки или две лупы!!!!
viv
viv
сегодня в 22:49
Физрук, ты какой матч смотрел? Ведь еле отскочили.

Удары по воротам (в створ): 15 (7) – 8 (1)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 22:43
FILL3286:
Да так оно и есть! Должны были увозить с аншлаг-арены три очка))
Каррере надо было во втором тайме менять Рошу и Глушака ,причём сразу ! Нападения у нас не осталось ,забивать совсем некому! Зе один не справляется ! А на скамейке сидят Луиска , Попов , Ханни ! Совсем не понимаю Карреру !.......
Заполярный
Заполярный
сегодня в 22:38
ВЦСПС:
Вот взгляд нормального Тренера. А немытые себе очередного физрука поставили нытьем заниматься.
ПОНОЕТ ДО ЗИМЫ ПОТОМ ВЫГОНЯТ. ДРУГОГО ЗАБУГОРНОГО НАЙДУТ.
Заполярный
Заполярный
сегодня в 22:35
cska.78:
С ПАОКом душок был?
У ВАШЕГО КЛУБА ПО ЖИЗНИ ДУШОК НЕ ВЫВЕТРИВАЕТСЯ.
бундер
бундер
сегодня в 22:22
А что там было? Навесы на двух столбов, которые ничем не закончились и все? Подходы были хороши, но завершения никакого
Морозовский
Морозовский
сегодня в 22:21
Единственный момент, когда пендаль не поставили! Остальное запарывал Глушаков, делая тройной туллллллуп с мячом, да ещё желанием после этого куда-то ударить. У бомжей одни тупые навесы, где Дзюба выигрывал воздух, но проигрывал мяч. "Выручала" грубая игра, которую "зеня", пожалуй, выиграла.
удав
удав
сегодня в 22:15
карера наверно был в отключке, особенно последние 15 минут -ничего у его ворот не происходило=)
n272nm
n272nm
сегодня в 22:14
Каррера статистку матча видел?!
FILL3286
FILL3286
сегодня в 22:10
Да так оно и есть!
Должны были увозить с аншлаг-арены три очка))
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 22:08
Вот взгляд нормального Тренера. А немытые себе очередного физрука поставили нытьем заниматься.
iNels
iNels
сегодня в 22:07
poodle:
1 удар в створ и то в руки Лунёва,это моменты?
каррера фигню ляпнул, это да, но удар джикии после штрафного был, пожалуй, самым опасным моментом в матче
poodle
poodle
сегодня в 22:06
1 удар в створ и то в руки Лунёва,это моменты?
Colonist
Colonist
сегодня в 22:04
Молодец мастер!
cska.78
cska.78
сегодня в 22:04
С ПАОКом душок был?
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