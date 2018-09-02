Каррера: «У нас были моменты, а возле наших ворот ничего не происходило»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничью с «Зенитом» в матче 6-го тура РПЛ .

Мы играли агрессивно, но не весь матч. Справились с давлением «Зенита» из-за желания не проиграть борьбу. За каждый мяч сражались как за жизнь. Это именно тот дух, который должна иметь футбольная команда.

Если бы я не был уверен в молодых игроках, то они бы не играли. Рад, что они выходят на поле, им помогают более взрослые партнеры. Так молодежь будет только расти. Доволен ли я игрой? Я всегда доволен, когда не проигрываю. Тем более, у нас были моменты, а возле наших ворот ничего опасного не происходило.