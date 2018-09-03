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Егоров оценил судейство в матче «Зенит» - «Спартак»

сегодня, 21:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров оценил судейство Владимира Москалева в матче 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

Оценка Москалеву? Я оценки не ставлю. Да, один пенальти, второй пенальти. Но по большому счету претензия к Москалеву лишь одна. Это то, что не дал карточку Рассказову. В игре такого накала дать такие пенальти… Лучше я получу двойку, но не будет скандала. Конечно, были дискуссионные моменты и ошибки, но в целом игра прошла хорошо.

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Все комментарии
Palex
Palex
сегодня в 22:45
Миллер Алексей:
Москалёв оказался очень принципиальным. Сказал, что за сумму меньше 1 миллион рублей даже свисток в рот не возьмёт. Пришлось взять в рот его свисток. Чего только не сделаешь ради Зенита.
Ты видно большой специалист по взятию в рот.
drug01
drug01
сегодня в 22:24
Ошибки были,но игра прошла хорошо .....странный вывод!
Миллер Алексей
Миллер Алексей
сегодня в 22:21
Москалёв оказался очень принципиальным. Сказал, что за сумму меньше 1 миллион рублей даже свисток в рот не возьмёт. Пришлось взять в рот его свисток. Чего только не сделаешь ради Зенита.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 22:21
От волнения судья поплыл конечно,но не было предвзятости и вообще тур прошел можно сказать нормально.видно,что Егоров провел работу.А Москалеву наверно можно простить.
морозз
морозз
сегодня в 22:20
Бомжи должны радоваться...что судья отсудил матч в их сторону, если бы пенальти реализовал первый Спартак то Зенит бы ждал разгром! Да и второго пенальти бы не было, так что судья то Миллеровский!
LOpp
LOpp
сегодня в 22:14
Москалёв на газпромовские деньги щас год шиковать будет.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 22:10
Егоров: "Я оценки не ставлю"
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Нечего тогда и комментировать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:08
Егоров после каждого тура как плохой продавец.......
"Возьмите вот эти брюки...ничего страшного что одна штанина короче и дырка на коленке...сами то брюки хорошие"
Kerri
Kerri
сегодня в 22:08
Такие матчи судить всгда сложно!
Antonchik
Antonchik
сегодня в 22:05
Егоров извивается как уж, прекрасно зная, как москалев помогал спартаку.
Alista
Alista
сегодня в 22:04
Стыдно за судью и грубость пупсиков.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 22:03
Косячил Москалёв в обе стороны! Футболисты косячили больше!
МапС
МапС
сегодня в 22:03
Москалёв не результат повлиял, на исход - нет. Ничья по делу. Жаль, что травмы. Давал возможность играть жёстко, планку высоковато поднял.
Alladins
Alladins
сегодня в 22:03
Купленное судейство признал даже сам Егоров.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 22:01
Даже Егоров признался, что пупсикам подсуживали.
Charismatic
Charismatic
сегодня в 22:01
Претензия одна - не данная карточка Рассказову... А передасу значит норм что за два грубых фола ни одной карточки не дали?
ziborock
ziborock
сегодня в 21:59
parallels:
стыдно за спартак, как ни крути.
Это что ты там руками крутишь...?!)))
makkie
makkie
сегодня в 21:51
Ошибался в обе стороны - особой предвзятости не было.
Но Мешков - явно не уровень таких матчей. Их сложно судить, ибо давление зашкаливает.
cska1948
cska1948
сегодня в 21:50
Москалёв ещё до матча решил максимально НЕ обострять ситуацию на футбольном поле, поэтому не поставил пенальти ни в ворота СпаМа, ни в ворота Зенита и не показал вторую жёлтую Рассказову. Что говорит о том, что Москалёв ещё не дорос до судейства матчей такого уровня.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 21:49
Нормальное судейство.
Игроки заслуживают большей критики.
parallels
parallels
сегодня в 21:48
стыдно за спартак, как ни крути.
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