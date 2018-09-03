Егоров оценил судейство в матче «Зенит» - «Спартак»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров оценил судейство Владимира Москалева в матче 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

Оценка Москалеву? Я оценки не ставлю. Да, один пенальти, второй пенальти. Но по большому счету претензия к Москалеву лишь одна. Это то, что не дал карточку Рассказову. В игре такого накала дать такие пенальти… Лучше я получу двойку, но не будет скандала. Конечно, были дискуссионные моменты и ошибки, но в целом игра прошла хорошо.