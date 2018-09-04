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Прядкин: «Есть уверенность, что спада у сборной России не будет»

сегодня, 01:48

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире передачи «Футбол России» отметил, что верит в дальнейшие успехи главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Как нашей сборной не откатиться назад?

Идёт смена поколений. Я был внутри команды, и видел отношение игроков. Нам необходимо сохранить то движение, которое тренерский штаб осуществляет в плане доверия молодым игрокам. Принятое исполкомом решение о переподписании контракта с Черчесовым – это правильный шаг. Был достигнут результат, и его нужно закрепить. Костяк сборной остался, и сейчас добавляется ряд игроков. Есть уверенность, что не произойдёт спада, как было при Хиддинке.

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