Журналист Кудинов: «Я видел, как Рассказов рвал Промеса на тренировках»

Обозреватель La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» прокомментировал состав «Спартака» на игру с «Зенитом» (0:0) в рамках 6-го тура РПЛ .

Состав «Спартака» на матч против «Зенита» я узнал заранее. Я тогда спросил у Карреры, почему он решил выпустить Педро Рошу в стартовом составе. Он ответил: «Если мы сегодня проиграем, то все завтра скажут, что я полный идиот. Но если Роша забьёт, все скажут, что я гений».

Есть сомнения у болельщиков и по Александру Максименко, и по Николаю Рассказову. Но Каррера считает их лучшими на данный момент, и не без оснований. Я видел, как на тренировках Рассказов просто рвал Промеса – тот его вообще не мог пройти, это показатель. Что касается Максименко, то Селихова сейчас нет, а Ребров считается более слабым вратарём.