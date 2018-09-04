  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Аргентина. Примера
1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман - - -
03:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 0:0 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия - - -
ГлавнаяНовости

Журналист Кудинов: «Я видел, как Рассказов рвал Промеса на тренировках»

сегодня, 02:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Обозреватель La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» прокомментировал состав «Спартака» на игру с «Зенитом» (0:0) в рамках 6-го тура РПЛ.

Состав «Спартака» на матч против «Зенита» я узнал заранее. Я тогда спросил у Карреры, почему он решил выпустить Педро Рошу в стартовом составе. Он ответил: «Если мы сегодня проиграем, то все завтра скажут, что я полный идиот. Но если Роша забьёт, все скажут, что я гений».

Есть сомнения у болельщиков и по Александру Максименко, и по Николаю Рассказову. Но Каррера считает их лучшими на данный момент, и не без оснований. Я видел, как на тренировках Рассказов просто рвал Промеса – тот его вообще не мог пройти, это показатель. Что касается Максименко, то Селихова сейчас нет, а Ребров считается более слабым вратарём.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Прядкин: «Есть уверенность, что спада у сборной России не будет»
Сегодня, 01:48 0
Мостовой: «„Зенит“ и „Спартак“ доказали, что не зря лидируют»
Сегодня, 00:39 13
Егоров: «Надеюсь, что система ВАР скоро появится в чемпионате России»
Сегодня, 00:38 5
Степашин: «„Динамо“ в этом сезоне начало гораздо лучше, чем в прошлом»
Сегодня, 00:29 6
Дьяков: «Мне нравилось в Сивасе. Футболисты там как боги»
Сегодня, 00:22 2
Чанов: «Обновленный ЦСКА мне нравится»
Сегодня, 00:19 7
Обсудить
Все комментарии
mangox13
mangox13
сегодня в 03:02
Кто промеску только не рвал))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100