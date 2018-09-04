Терри может вернуться в «Астон Виллу»

сегодня, 04:11

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри может возвратиться в «Астон Виллу». По информации источника, главный тренер команды Стив Брюс попросил новых владельцев клуба оформить трансфер 37-летнего футболиста.

Терри выступал за «Астон Виллу» в прошлом сезоне, но покинул клуб, так как «львы» не сумели пройти в Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне после 6 туров Чемпионшипа клуб из Бирмингема занимает 12-е место в турнирной таблице.

Недавно «Астон Вилла» арендовала нападающего «Челси» Тэмми Абрахама.