Неймар назвал будущего чемпиона Англии

Нападающий ПСЖ Неймар дал прогноз на исход текущего розыгрыша английской Премьер-Лиги.
Будет очень сложно, но «Манчестер Сити» выиграет АПЛ. Вторым будет «Манчестер Юнайтед», третьим - «Челси», а четвертым - «Тоттенхэм».
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:2
|Атлетико Тукуман
|-
|-
|-
|03:00
|Матч завершен
|Сан-Мартин Тукуман
|1:1
|Химнасия
|-
|-
|-
Нападающий ПСЖ Неймар дал прогноз на исход текущего розыгрыша английской Премьер-Лиги.
Будет очень сложно, но «Манчестер Сити» выиграет АПЛ. Вторым будет «Манчестер Юнайтед», третьим - «Челси», а четвертым - «Тоттенхэм».
PS А еще сказали из меня плохой прогнозист. Хотя Ней прав на 99.9 %.
PS А еще сказали из меня плохой прогнозист. Хотя Ней прав на 99.9 %.