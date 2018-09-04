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Неймар назвал будущего чемпиона Англии

сегодня, 19:36

Нападающий ПСЖ Неймар дал прогноз на исход текущего розыгрыша английской Премьер-Лиги.

Будет очень сложно, но «Манчестер Сити» выиграет АПЛ. Вторым будет «Манчестер Юнайтед», третьим - «Челси», а четвертым - «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 20:12
Чемпионом будет Ливерпуль
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:06
ну лишний повод засадить неймарушке по полной)))
DXTK
DXTK
сегодня в 20:03
Ну все Неймар глор манчестеров и хейтер Ливерпуля, раз его даже в 4ку не поставил.

PS А еще сказали из меня плохой прогнозист. Хотя Ней прав на 99.9 %.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 20:02
Не, ну с МЮ на втором месте он явно перегнул. Те будут искать своё счастье за пределами ТОП-4. А на второе место пришвартуется Ливерпуль.
vastudio
vastudio
сегодня в 19:59
МЮ второй?)))) Он круассанов объелся штоле?)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:53
А чемпиона Франции он угадать не может?!?
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 19:46
Так Себе Аналитик:
Что-то он "Ливерпуль" совсем не любит))
Ему с Ливерпулем в ЛЧ играть)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:42
Что-то он "Ливерпуль" совсем не любит))
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 19:41
Пора ему завязывать с прогнозами. Ставить МЮ на 2 место..
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 19:38
Неймар заделался осьминогом Паулем?
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