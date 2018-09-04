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Мората признался, что думал над уходом из «Челси»

сегодня, 16:20

Нападающий «Челси» Альваро Мората признался, что летом раздумывал над уходом из клуба.

Я пропустил чемпионат мира, это было тяжелое для меня событие. Очевидно, что я думал о возвращении в Испанию или в Италию. Пропущенный ЧМ-2018 заставил меня рассмотреть подобные варианты. 

Я шел в «Челси», чтобы получить вызов на мундиаль, но в итоге я пролетел. 

В прошлом сезоне я не чувствовал себя счастливым, это была полная катастрофа. Когда я выходил на поле, то даже не понимал, где я. Однако теперь все наладилось: я стал отцом, у меня новый тренер, я вернулся в команду.

Недавно Мората также рассказал, что не планирует никуда уходить из «Челси».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 16:38
Жизнь продолжается.
dimagas1
dimagas1
сегодня в 16:33
Лучше бы ушел.Но наверно вопрос в том что никто не брал.
3ton
3ton
сегодня в 16:24
Жаль , что не ушел)
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