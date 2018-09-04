Мората признался, что думал над уходом из «Челси»

Нападающий «Челси» Альваро Мората признался, что летом раздумывал над уходом из клуба.

Я пропустил чемпионат мира, это было тяжелое для меня событие. Очевидно, что я думал о возвращении в Испанию или в Италию. Пропущенный ЧМ -2018 заставил меня рассмотреть подобные варианты.

Я шел в «Челси», чтобы получить вызов на мундиаль, но в итоге я пролетел.

В прошлом сезоне я не чувствовал себя счастливым, это была полная катастрофа. Когда я выходил на поле, то даже не понимал, где я. Однако теперь все наладилось: я стал отцом, у меня новый тренер, я вернулся в команду.