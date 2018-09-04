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Джастин Клюйверт: «Я хочу стать основным игроком „Ромы“»

сегодня, 21:47

Новичок «Ромы» Джастин Клюйверт признался, что надеется стать игроком стартового состава римлян. Голландец уже успел сыграть за команду 65 минут и отметился одной результативной передачей.

Я хочу стать игроком стартового состава. Моё время еще не пришло, но я уже сыграл несколько минут и очень рад этому. Все понимали, что будет нелегко, потому что в клубе от меня многого ждут. 

В «Аяксе» мне предоставляли больше свободы, а в «Роме» же я должен играть ближе к центру. Но чувствую себя всё более и более комфортно.

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cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 21:52
ДЕРЗАЙ!!!!!
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