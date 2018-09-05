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Суарес: «Месси заслуживает больше кубков Лиги чемпионов»

сегодня, 03:54

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес подчеркнул, что лидер команды Лионель Месси очень хочет снова выиграть Лигу чемпионов.

Месси правда очень серьёзно настроен на победу в Лиге чемпионов. Особенно после чемпионата мира и последнего розыгрыша ЛЧ. Сейчас он наш капитан и лидер, и он хочет поднимать трофеи над своей головой. У «Барселоны» есть команда и тренер, которые способны выигрывать всё.

Однако, это действительно сложный турнир, и Месси не может выиграть его в одиночку. Вся команда должна сыграть на том же уровне, что и он. Мы должны быть единым целым. Лео заслуживает большего количества кубков ЛЧ.

Конечно, нас всех бесит тот факт, что последние три года Лигу чемпионов выигрывал «Реал». Они сотворили историю, и это серьёзный укол для «Барселоны».

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Все комментарии
No problem
No problem
сегодня в 05:04
Хах лол,
выбросил все таки,накопленное),Мадрид сотворил историю,а вы так и продолжайте молиться на гнома...
зыришь,еще лет 2-3 будете беситься пока этот лидер не свалит куда нибудь за Хави)).
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 04:43
заслуживают только те, кто судья тузомповорачиваются
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 04:17
лизнул так лизнул, почуял что скоро на лавку сядет с такой игрой тюфяк
ATG
ATG
сегодня в 04:11
Как сложится не знаю но сейчас Барса утрёт нос любому. Но вот проблемка, они и раньше могли любого укатать поэтому хз что ожидать. БОЙТЕСЬ Все Сине-Гранатовых! Это касается Шпор в первую очередь ахаха
амурец
амурец
сегодня в 04:04
если бы заслуживал кубки ЛЧ, то и получал бы, а так кто заслуживал кубки ЛЧ тот их и выигрывал
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