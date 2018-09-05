Суарес: «Месси заслуживает больше кубков Лиги чемпионов»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес подчеркнул, что лидер команды Лионель Месси очень хочет снова выиграть Лигу чемпионов.

Месси правда очень серьёзно настроен на победу в Лиге чемпионов. Особенно после чемпионата мира и последнего розыгрыша ЛЧ . Сейчас он наш капитан и лидер, и он хочет поднимать трофеи над своей головой. У «Барселоны» есть команда и тренер, которые способны выигрывать всё.

Однако, это действительно сложный турнир, и Месси не может выиграть его в одиночку. Вся команда должна сыграть на том же уровне, что и он. Мы должны быть единым целым. Лео заслуживает большего количества кубков ЛЧ .

Конечно, нас всех бесит тот факт, что последние три года Лигу чемпионов выигрывал «Реал». Они сотворили историю, и это серьёзный укол для «Барселоны».