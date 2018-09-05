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РПЛ прокомментировала перенос матча «Ростова» из-за концерта Басты

сегодня, 11:24

Пресс-служба РПЛ выступила с заявлением по поводу сообщения «Ростова» о возможном переносе домашних матчей с «Ростов-Арены» на стадион «Олимп-2» из-за угрозы повреждения поля – на 29 сентября на стадионе запланирован концерт рэп-исполнителя Басты.

РПЛ отмечает, что выступление ФК «Ростов» на новом домашнем стадионе «Ростов-Арена» является одним из лучших примеров качественной реализации программы «Наследие» ЧМ по футболу. В настоящее время неуклонно растет посещаемость домашних матчей команды, реальная абонементная программа превышает 12 тысяч человек, развернута масштабная информационная поддержка и программа лояльности. Средняя посещаемость игр «Ростова» в сезоне 2018-2019 гг. составляет более 30 тысяч человек, последний матч с «Рубином» смотрели более 40 тысяч зрителей.

Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим развлекательные мероприятия на спортивных аренах проводятся в периоды длительных перерывов между матчами, а проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно. Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей Премьер-Лиге.

РПЛ будет внимательно следить за развитием ситуации и состоянием газона стадиона «Ростов-Арена».

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Все комментарии
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
сегодня в 11:40
Все правильно. Стадион же строили для концертов басты, а не для какого-нибудь Ростова
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:38
Поля у нас бескрайние! Пусть, как "Любэ" с конём, в бескрайнем поле поёт!
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 11:37
С таким подходом в футбол скоро будут играть зимой.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 11:28
Пускай Баста выступает со своим «творчеством» на Олимп-2.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:26
Запретить концерт Басты и баста!!!
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