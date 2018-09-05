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Промес: «Снейдеру было по душе мое решение о переезде в Испанию»

сегодня, 13:04

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес, который недавно перешел из «Спартака» в испанский клуб, рассказал, что переехать в Испанию ему посоветовал его соотечественник Уэсли Снейдер.

Снейдер - мой хороший друг, у нас прекрасные отношения вне футбола, мы даже вместе отдыхаем. Когда мне нужен совет, я могу позвонить ему, поэтому я спросил его, что он думает о моем переезде в Испанию, где он играл. Он сказал, что ему по душе мое решение.

Я был в России четыре года, и я выиграл почти всё. Я ушел очень молодым, многие думали, что моя карьера закончится там, но это не так. Этим летом я почувствовал, что пришло время сделать новый шаг.

Мой стиль и игра «Севильи» совпадают. Мы можем создать идеальную пару. Я почувствовал, что это будет правильный клуб для меня. Они выиграли Лигу Европы три раза подряд — это что-то значит.

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kilativ
kilativ
сегодня в 13:07
"Снейдер - мой хороший друг, у нас прекрасные отношения вне футбола, мы даже вместе отдыхаем"
После этих слов Глушаков удалит твой номер телефона ((
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