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Триппьер: «Я уже раз 100 посмотрел свой гол в ворота Хорватии»

сегодня, 07:53
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился в дополнительное время

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Киран Триппьер признался, что часто пересматривает свой гол в ворота команды Хорватии, несмотря на поражение англичан в полуфинальном матче ЧМ-2018 (1:2).

Не буду вам врать. Я пересматриваю свой гол уже в сотый раз.

Конечно, я наслаждаюсь просмотром того момента, но даже сейчас мне всё ещё больно от того, что нас обыграли. Но я не собираюсь обманывать, я пересматривал этот эпизод раз сто.

Напомним, что Хорватия и Англия осенью проведут между собой два матча в рамках Лиги Наций.

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