Триппьер: «Я уже раз 100 посмотрел свой гол в ворота Хорватии»

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Киран Триппьер признался, что часто пересматривает свой гол в ворота команды Хорватии, несмотря на поражение англичан в полуфинальном матче ЧМ -2018 (1:2).

Не буду вам врать. Я пересматриваю свой гол уже в сотый раз.

Конечно, я наслаждаюсь просмотром того момента, но даже сейчас мне всё ещё больно от того, что нас обыграли. Но я не собираюсь обманывать, я пересматривал этот эпизод раз сто.