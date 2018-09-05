Журналист: «„Зенит“ для Маркизио - это стабильный и надежный вариант»

Итальянский журналист Танкреди Палмери поделился мнением о переходе бывшего полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио в «Зенит».

У Маркизио было много вариантов для продолжения карьеры, наиболее предпочтительным были США . «Ювентус» хотел заработать на продаже футболиста и до последнего дня трансферного окна ждал выгодных предложений. Однако он их не получил, поэтому решил расторгнуть контракт с Маркизио по обоюдному согласию. Если бы «Юве» этого не сделал, то игрок не стал бы свободным агентом.