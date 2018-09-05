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Журналист: «„Зенит“ для Маркизио - это стабильный и надежный вариант»

сегодня, 10:41

Итальянский журналист Танкреди Палмери поделился мнением о переходе бывшего полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио в «Зенит».

У Маркизио было много вариантов для продолжения карьеры, наиболее предпочтительным были США. «Ювентус» хотел заработать на продаже футболиста и до последнего дня трансферного окна ждал выгодных предложений. Однако он их не получил, поэтому решил расторгнуть контракт с Маркизио по обоюдному согласию. Если бы «Юве» этого не сделал, то игрок не стал бы свободным агентом.

Почему Санкт-Петербург? «Зенит» – достаточно популярный клуб в Италии. Тут российский клуб ассоциируется с Лучано Спаллетти и Роберто Манчини. Это не команда из ниоткуда. «Зенит» постоянно играет в Европе, побеждал в Кубке УЕФА. Это стабильный и надежный вариант. Ну и, конечно, свою роль сыграл предложенный контракт.

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Все комментарии
Kerri
Kerri
сегодня в 11:36
А главное денежный!
cska1948
cska1948
сегодня в 11:18
В Европе, для сбитого лётчика, Зенит, в плане "предложенный контракт", САМЫЙ "стабильный и надёжный вариант".
отменный
отменный
сегодня в 11:18
Хочется порадоваться за болельщиков зенита. Ведь их клуб делает благое дело - даёт приют усталым старым игрокам, изнурённым долгой футбольной дорогой. И не важно, что как практически любой дом престарелых существует так же за счёт денег налогоплательщиков, главное же очаг нуждающимся и надежда на светлое будущее.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:17
"Зенит" - это враг народа!
ndedov
ndedov
сегодня в 11:14
Опять же денег заработать.
Faustello
Faustello
сегодня в 11:09
«„Зенит“ для Маркизио - это стабильный и надежный вариант» - сказал агент довольно чавкая чёрной икрой )))
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 10:51
Правильно, америкосы всегда свои деньги считают, это Лешке на94. Не свои.
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