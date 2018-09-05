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Клопп: «Игроки еще не достигли своей пиковой формы»

сегодня, 09:59

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о физическом состоянии своей команды.

Игроки еще не достигли своей пиковой формы, так как мы находимся еще в начале сезона. Это нормальное явление. 

Все должны знать, что нам предстоит еще много работы. Начало сезона все еще является частью предсезонной подготовки, - это звучит немного странно, но нам уже удалось четыре раза выиграть.

С середины сентября мы будем играть каждые три дня. То, как выглядит моя команда - это нормально, так как не все ребята еще подключись на все 100 процентов. 

Напомним, что «Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче 4-го тура АПЛ.

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