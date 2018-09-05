Магуайр подтвердил, что был близок к уходу из «Лестера»

Защитник «Лестера» Харри Магуайр подтвердил, что летом был близок к уходу из клуба.

Всегда есть игроки, которыми интересуются другие клубы, это неотъемлемая часть футбола.

Я поговорил с руководством «Лестера» после интереса со стороны других команд, они мне сказали, что не собираются меня продавать. Я принял с уважением это решение.

Клуб дал мне возможность играть в Премьер-Лиге. Я действительно наслаждаюсь своим положением - я выхожу на поле в каждом матче, это очень важно для меня.