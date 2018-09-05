Кэмпбелл: «Игрокам нужно привыкнуть к „барселонскому“ стилю Эмери»

Бывший защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл выразил мнение, что игрокам лондонского клуба нужно больше времени, чтобы адаптироваться к тактике нового наставника команды Унаи Эмери.

Всё дело в новой системе. Футболисты узнают, какими тренер видит тактику команды и тренировочный процесс, и это здорово. Но чтобы переместить всё это на футбольное поле, необходимо какое-то время. Это произойдёт не сразу. Иначе это было бы фантастикой.

Игроки должны привыкнуть к новому стилю Эмери, особенно это касается защитников. Они начинают разыгрывать мяч очень глубоко, почти как в «Барселоне». Для «Арсенала» очень необычно начинать атаки так глубоко.

Но они способны на это. В «Арсенале» собраны качественные исполнители. Нужно просто какое-то время, чтобы они смогли научиться делать это, находясь под прессингом соперника.