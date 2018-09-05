«Спартак» построит манеж у «Открытии-Арены»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб обязательно реализует проект, связанный со строительством манежа на 12 тыс. зрителей у «Открытии-Арены».

Идея строительства есть, так как она находится в контракте застройщика. Одна проблема - нет денег. Когда мы проектировали - это одна экономическая ситуация. Сейчас вы видите, что происходит с рублем, но рано или поздно проект будет реализован.