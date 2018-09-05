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«Спартак» построит манеж у «Открытии-Арены»

сегодня, 13:42

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб обязательно реализует проект, связанный со строительством манежа на 12 тыс. зрителей у «Открытии-Арены».

Идея строительства есть, так как она находится в контракте застройщика. Одна проблема - нет денег. Когда мы проектировали - это одна экономическая ситуация. Сейчас вы видите, что происходит с рублем, но рано или поздно проект будет реализован.

Недавно стало известно, что «Спартак» и банк «Открытие» продлили договор о сотрудничестве.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:41
Денег нет, но Вы держитесь!
Klаsse
Klаsse
сегодня в 14:38
конясики там будут играть, когда в фнл вылетят)))
CSKA Rek
CSKA Rek
сегодня в 14:36
Федун всё вывалил как на духу. А спартачи тут с растопыренными пальцами делали вид, что у них всё чётко, а бабла то оказывается нет.. А я гляжу, почему к ним зулусов новых не завозят?
Морозовский
Морозовский
сегодня в 14:19
Это манеж специально для бомжей: там поставят большой дешёвый для них телевизор и будут их туда запускать, когда "зенька" будет приезжать в Москву на игру со "Спартаком", чтобы не проветривавать и не мыть "Открывашку" после их визита!
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 14:14
Всё будет.Обязательно будет.......
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:07
ждем с нетерпением
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 14:06
Да ладно, Федун начал хныкать нет денег?

Смешно!
pavkur
pavkur
сегодня в 14:04
ВЦСПС 2:
Федун решил выстроить манеж для выгула 12 к кабыл.
Так больше его применять не к чему.
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 14:00
Федун решил выстроить манеж для выгула 12 к кабыл.
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 13:59
Фильтрационный пункт для отловленных зулусов никак будет?
Lazurny
Lazurny
сегодня в 13:56
Пупсики и манеж в свинарню превратят.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 13:54
у «Открытии-Арены
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1067386/fedun-leonid-spartak
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 13:47
DanjaG:
Луиска нагрел пупсиков на 20 лимонов , вот и нет денег, а куда делись деньги от повышения цен на бензин?
У Газ Пром Нефть спроси.
DanjaG
DanjaG
сегодня в 13:46
Луиска нагрел пупсиков на 20 лимонов , вот и нет денег, а куда делись деньги от повышения цен на бензин?
Efimych
Efimych
сегодня в 13:46
етат манеж для аленьева енясея
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