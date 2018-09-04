«Лужники» вновь собираются подвергнуть реконструкции

сегодня, 12:23

Член президиума ВФЛА, член совета ИААФ Михаил Бутов сообщил, что «Лужники» в будущем могут вновь стать местом проведения легкоатлетических соревнований. Стадион «Лужники» в Москве, реконструированный к чемпионату мира по футболу 2018 году, может вновь подвергнуться ремонту.

Несколько месяцев назад я слышал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что город готов проводить на БСА соревнования по легкой атлетике, если будет необходимость. И реконструкция не потребует больших затрат. Я уверен, что в 2019 году что-то из лужниковской инфраструктуры станет доступным для легкой атлетики.

В последний раз легкоатлетический турнир на стадионе проходил в 2013 году.

«Лужники» открылись и поставили рекорд!