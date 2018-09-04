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«Лужники» вновь собираются подвергнуть реконструкции

сегодня, 12:23

Член президиума ВФЛА, член совета ИААФ Михаил Бутов сообщил, что «Лужники» в будущем могут вновь стать местом проведения легкоатлетических соревнований. Стадион «Лужники» в Москве, реконструированный к чемпионату мира по футболу 2018 году, может вновь подвергнуться ремонту. 

Несколько месяцев назад я слышал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что город готов проводить на БСА соревнования по легкой атлетике, если будет необходимость. И реконструкция не потребует больших затрат.

Я уверен, что в 2019 году что-то из лужниковской инфраструктуры станет доступным для легкой атлетики.

В последний раз легкоатлетический турнир на стадионе проходил в 2013 году. 

«Лужники» открылись и поставили рекорд!

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 13:39
сейчас под каждый турнир Лужу реконструировать будут.
kastites
kastites
сегодня в 13:24
Вот она распил Арена
drug01
drug01
сегодня в 13:08
Видно лишние деньги пришли!
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 12:57
Бакланская распил-арена многих на своём примере обучила)
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:55
Ну естесно ) президент за все в ответе, кто бы спорил)...
На любой большой стройке своих региональных ворюг хватает, рангом пониже)...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:49
Я УЖ ПОДУМАЛ БУДУТ КОЛ-ВО МЕСТ УВЕЛИЧИВАТЬ ПО ПРОСЬБЕ ГЕРКУСА ЧТОБ ВСЕ СМОГЛИ НА ГАЛАТАСАРАЙ И ШАЛЬКЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЫ-ГЫ-ГЫ
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:49
Footbolista:
Пример питерских жуликов заразителен)....
Если ты про Пу и компанию, то кто, как не московские жулики, их привели в Кремль?)
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:46
Пример питерских жуликов заразителен)....
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:45
Очередная Баклан-Арена ?
Деньги у Собянина кончились ?
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:44
пилить неперепилить!))
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:42
не понравится зрителям футбола
Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 12:34
распил от московских жуликов)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:30
Впрочем, пока что отделанный гранитом подземный переход за миллиард он еще не переплюнул)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:29
Собянин распространяет ноу-хау по перекладыванию плитки каждый год на новые области, теперь стадионы каждый год реконструировать, браво)
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 12:25
Их же только сдали? Что опять? Коррупция - везде.
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