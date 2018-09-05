Стадионы – для футбола! Мы с «Ростовом» против рэпа

сегодня, 13:00

Матч против «Уфы» может оказаться последним для «Ростова» в этом году на «Ростов-Арене». Управляющая компания затеяла проведение концерта. «Соккер.ру» в негодовании.

Стадионы – это футбольное наследие чемпионата мира. Не концертное, не рэперское. Футбольное. Так какого черта вообще возникает ситуация, в которой две стороны конфликта не могут договориться, что важнее – сохранить в порядке поле на арене любимой команды города-миллионера, матчи которой теперь посещают по 40 тысяч зрителей или провести рэп-концерт в разгар сезона для получения сиюминутной прибыли? В Ростове-на-Дону сразу пошло что-то не так, ведь еще перед стартом чемпионата России ходила информация, что «Ростов» будет играть на «Олимпе-2» из-за слишком высокой арендной платы за «Ростов-Арену». Вмешались власти региона, сообщившие о временных проблемах «финансового и организационного характера», но «желто-синие» все-таки начали сезон на новом стадионе, который сразу стал одной из самых посещаемых и ярких футбольных площадок в РПЛ .

Понимаю, что с «Олимпом-2» ростовчан связывают долгие годы дружбы, но сейчас возвращение команды на старый стадион, в эту «птичью кормушку», станет шагом в первобытность после вкушения благ цивилизации. Придется пересматривать абонементную программу, ведь вместимости двух арен несопоставимы, но и без того часть зрителей отвалится из-за нежелания ходить на голые, продуваемые всеми степными ветрами трибуны старичка «Олимпа» после комфорта «Ростов-Арены». Других отпугнут спекулянты, которые своей деятельностью не давали на 100% заполняться 15-тысячнику в городе, где футбольные матчи местной команды, как выяснилось, могут собирать и по 40 тысяч зрителей. Так кто же это, кто выгоняет «Ростов» на мороз из, казалось бы, справедливо унаследованного после чемпионата мира футбольного дворца?

Знакомьтесь, компания «Спорт-Инжиниринг». Эти ребята будут управлять стадионом до 2020 года, чтобы потом полностью передать стадион Ростовской области. Перед ними стоит задача – вывести арену на самоокупаемость за эти пару лет, «адаптировать к последующей эксплуатации», если говорить языком этих людей. Получается, на «Ростов-Арене» засели менеджеры, которые хотят быть эффективными, это они все рассчитали на бумаге и заломили арендную стоимость для клуба, а теперь хотят провести рэп-концерт на стадионе в разгар футбольного сезона. 29 сентября на «Ростов-Арене» должен выступить Баста, танцпол установят прямо на футбольном поле, а это станет приговором газону, о чем буквально прокричал в своем заявлении футбольный клуб «Ростов», приготовившийся к возвращению на «Олимп-2». Хочется верить, этот крик отчаяния услышан не только мной.

Опасения «Ростова» точно имеют под собой почву. Если бы все было так просто, каждый клуб со стадионом раз в месяц проводил быу себя в колизее концерты, ведь не только «Спорт-Ин» понимает, что это прибыльное дело. К примеру, «Спартак» принимал в своих стенах Red Hot Chili Peppers, Muse, Rammstein, Depeche Mode – банды, которые действительно собирали полный стадион и приносили клубу хорошие деньги, но это всегда происходило в начале июня, после окончания предыдущего сезона, за пару месяцев до старта следующего. А в этом году и того не было, потому что ФИФА запрещает любые нефутбольные мероприятия на аренах будущего чемпионата мира за два месяца до его начала, а после окончания мундиаля времени устраивать концерты не было.

Безусловно, стремление «Спорт-Ин» вывести «Ростов-Арену» на самоокупаемость похвально, в идеале стадионы должны использоваться и приносить прибыль не только в дни футбольных матчей, а круглогодично, вот только не нужно доводить до абсурдных методов в отрыве от специфики объекта. Концерт в сентябре – это абсурд и преступление перед футболом, который вообще-то должен быть главным на любом стадионе. Всей этой вакханалии можно было избежать, если бы «Ростов-Арену» изначально отдали в управление клуба, как поступили со стадионом «Санкт-Петербург», который «Зенит» арендовал на 49 лет за 49 рублей. В обоих случаях арены строили субъекты РФ , но какие же разные условия получили клубы! Одни стали фактически хозяевами, а другие платят не копейки, вынуждены отбиваться от звезд эстрады.

Думаю, вчерашнее заявление «Ростова» говорит о том, что еще не все потеряно. Есть надежда, что здравый смысл восторжествует, а футбол победит. По сути, это обращение за помощью, каждый сейчас может выступить на стороне «Ростова». На концерт Басты ведь тоже пойдут ростовчане. К сожалению, невозможно убедить всех сдать билеты (хотя, вы обязательное попробуйте, начав со своих знакомых), но так приятно представить утопическую картину, в которой общество реагирует игнорированием мероприятия с гадким подтекстом. Сходил на концерт Басты – лишил десятки тысяч своих земляков удовольствия, команду – приличной крыши над головой и, возможно, куража, ведь «Ростов» в лидерах чемпионата не в последнюю очередь потому, что чувствует горячую поддержку фанатов, эту монолитную желтую стену с ковром за спиной. Каждый должен нести ответственность за свои поступки.