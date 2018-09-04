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«Ростов» может вернуться на «Олимп-2» до конца сезона

сегодня, 20:58

«Ростов» выступил с заявлением для болельщиков. По словам клуба, команда может вернуться на стадион «Олимп-2» до конца текущего сезона. Дело в том, что 29 сентября на «Ростов-Арене» пройдет концерт рэпера Басты, после которого, как ожидается, газон стадиона станет непригодным для футбола.

Уважаемые болельщики! Вопреки всем опасениям и возражениям руководства футбольного клуба «Ростов», компания «Спорт-Ин», осуществляющая управление «Ростов Ареной», приняла решение провести на новом стадионе концертное мероприятие 29 сентября. В рамках данного концерта сцена и танцпол будут установлены непосредственно на футбольном поле. 

В ФК «Ростов» уверены, что после подобных действий газон «Ростов Арены» серьёзно пострадает. К сожалению, это уже не оценочное суждение менеджмента, а факт, подтвержденный историей. «Ахмат Арена», «Стадион Петровский», «Эсприт Арена», «Стадион Уэмбли» — вот только краткий перечень стадионов, газоны которых были полностью уничтожены в ходе проведения концертных программ. Более того, ФИФА вовсе запретила проведение любых концертных мероприятий на новых стадионах за 2 месяца до ЧМ-2018. 

Тем не менее управляющая стадионом компания «Спорт-Ин» в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба, приняла решение провести концерт на футбольном поле «Ростов Арены». Таким образом, домашний матч «Ростов» — «Уфа» 22 сентября может стать последним матчем желто-синих на стадионе «Ростов Арена» в нынешнем сезоне. 

В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК «Ростов» будет проводить на стадионе «Олимп-2». Этот стадион уступает в три раза по вместимости «Ростов Арене» — это значит, что не все болельщики смогут попасть на матчи. 

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 21:22
Antonchik:
Так ростовцы больше всех над питерским стадионом глумились, сами теперь пусть на старый походят.
А он выкатывается,ты уверен?)
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 21:21
Стадион должен зарабатывать,не нужно так драматизировать,просто к делу надо отнестись с умом,при правильном подходе не испортится.Сейчас не так жарко.
вернулись
вернулись
сегодня в 21:20
Был бы Бердыев в Ростове, все бы обвинили его что он деньги рубит на концертах.
cska1948
cska1948
сегодня в 21:19
На матчи Ростова на новой арене ходят под 40 тысяч болельщиков. Неужели ростовчанин Баста настолько НЕ уважает своих земляков, что испоганит им стадион?
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 21:18
cska1948
cska1948
сегодня в 21:14
Alista:
Баста для Ростова важней, чем футбол.
Во первых - не Баста, а БАБЛО ! Во вторых не для Ростова, а для боссов компании «Спорт-Ин»
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 21:14
Строили стадион , а построили танцплощадку .
iNels
iNels
сегодня в 21:14
кто-то сомневался? вполне умная схема в ростове придумана: и на концерте бабла сруби, и стадион убыточный целый год к матчам не готовь. неплохо
Sergus
Sergus
сегодня в 21:09
Угробить стадион ради какого-то Басты.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 21:07
parallels:
19 октября выступает "ленинград" на нашем стадионе, который в режиме концерта вмещает 80 тыс чел. и зениту пофиг - поле выкатывается 😅
Так ростовцы больше всех над питерским стадионом глумились, сами теперь пусть на старый походят.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 21:07
Э.......Я могу понять,если бы на Ростов-Арене выступили Роллинг Стоунз,или Пинк Флойд ,то Бог с ними-они легенды,но........баста???? Вам и правда БАСТА!!!(не сделайте из стадион,ещё и сауну массовую!)
Alista
Alista
сегодня в 21:06
Баста для Ростова важней, чем футбол.
parallels
parallels
сегодня в 21:06
19 октября выступает "ленинград" на нашем стадионе, который в режиме концерта вмещает 80 тыс чел. и зениту пофиг - поле выкатывается 😅
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 21:04
Олимп-2 так и будет постоянным полем для Ростова, а на стадионе будут петь второсортные певцы, они больше денег в казну дают.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:04
Баста похоже футбол не уважает!!! Бабло превыше всего!!!
Abverin
Abverin
сегодня в 21:01
Ростов даже в самом Ростове не уважает никто.
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