ФГУП «Спорт-Ин»: «Концерт Басты не помешает проведению матчей»

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ФГУП «Спорт-Ин» сообщает, что проведение концерта исполнителя Басты на стадионе «Ростов-Арена» не помешает футбольным матчам, а в случае повреждения газона его успеют восстановить.

Недавно «Ростов» выпустил заявление, в котором говорится, что клуб опасается за состояние газона на стадионе из-за концерта рэп-исполнителя Басты, который пройдет на арене 29 сентября.

В СМИ со ссылкой на пресс-службу ФК «Ростов» появились сообщения об угрозе проведению футбольных матчей на стадионе «Ростов-Арена» в связи с запланированным на конец сентября музыкальным шоу. Со всей ответственностью заявляем, что опыт организации массовых развлекательных мероприятий на современных стадионах доказывает, что они никоим образом не препятствуют проведению футбольных матчей. Применение современных технологий укладки и ухода за травяным покрытием позволяют восстановить его свойства в кратчайшие сроки и без особых затрат. Так, на московском стадионе «Открытие-Арена» за последнее время было проведено семь концертов, после которых в течение суток поле было готово к матчам.

Стадионы – для футбола! Мы с «Ростовом» против рэпа