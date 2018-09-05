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Шунин: «Без Акинфеева во вратарской позиции мы не потеряли»

сегодня, 15:02

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал об отсутствии голкипера Игоря Акинфеева в составе сборной.

Без Игоря Акинфеева во вратарской позиции мы не потеряли. Все знают, что Игорь поехал на плановое обследование, всё нормально. В команде всё замечательно, прекрасное общение между ребятами, все вместе готовимся к первой игре. Сборная, безусловно, другая совсем, меня не было долго в ней, но, повторюсь, всё замечательно. Думал ли я о возвращении в сборную? Любой профессиональный футболист хочет защищать цвета своей сборной, и я не исключение. 

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Все комментарии
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 15:56
sihafazatron:
Ну ты и вспомнил)) зато кто-то еврокубки выигрывает, а у кого-то потолок кубок соли))
Ну ты и вспомнил, зато кто то с Ливером вничью дома сгонял, а кто то МЮ оба матча слил.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:55
ВЦСПС 2:
Спартачи в составе сборной выиграли олимпийское золото, ваших спиртсменов миновала сия участь.
Ну ты и вспомнил)) зато кто-то еврокубки выигрывает, а у кого-то потолок кубок соли))
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 15:50
sihafazatron:
Жаль, что спартачи никогда не перестанут
Спартачи в составе сборной выиграли олимпийское золото, ваших спиртсменов миновала сия участь.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:47
ВЦСПС 2:
Наконец то кабыла перестанет позорить сборную.
Жаль, что спартачи никогда не перестанут
Mangur
Mangur
сегодня в 15:45
Удачи.
шацк
шацк
сегодня в 15:44
Удачи тебе Антох, надеюсь со Шведами выйдешь в основе.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 15:40
Без дырявого не будет так весело !
Faustello
Faustello
сегодня в 15:39
Шуня:
Ага щас, всё готов, ага готов, ой микрофон упал, ага готов ой микрофон упал, ага всё сейчас, ой...
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 15:25
Наконец то кабыла перестанет позорить сборную.
Alista
Alista
сегодня в 15:22
А Шунин кто такой?
Jum13
Jum13
сегодня в 15:11
Да конечно нет. Боритесь за право быть №2
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