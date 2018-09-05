Шунин: «Без Акинфеева во вратарской позиции мы не потеряли»

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал об отсутствии голкипера Игоря Акинфеева в составе сборной.

Без Игоря Акинфеева во вратарской позиции мы не потеряли. Все знают, что Игорь поехал на плановое обследование, всё нормально. В команде всё замечательно, прекрасное общение между ребятами, все вместе готовимся к первой игре. Сборная, безусловно, другая совсем, меня не было долго в ней, но, повторюсь, всё замечательно. Думал ли я о возвращении в сборную? Любой профессиональный футболист хочет защищать цвета своей сборной, и я не исключение.