Шунин: «Без Акинфеева во вратарской позиции мы не потеряли»

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал об отсутствии голкипера Игоря Акинфеева в составе сборной.
Без Игоря Акинфеева во вратарской позиции мы не потеряли. Все знают, что Игорь поехал на плановое обследование, всё нормально. В команде всё замечательно, прекрасное общение между ребятами, все вместе готовимся к первой игре. Сборная, безусловно, другая совсем, меня не было долго в ней, но, повторюсь, всё замечательно. Думал ли я о возвращении в сборную? Любой профессиональный футболист хочет защищать цвета своей сборной, и я не исключение.
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Ага щас, всё готов, ага готов, ой микрофон упал, ага готов ой микрофон упал, ага всё сейчас, ой...