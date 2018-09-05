  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип ДанияДания - - -
ГлавнаяНовости

Федун: «У меня очень пессимистичные прогнозы на 2019 и 2020 года»

сегодня, 14:40

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб не отбросил идею публичного размещения акций футбольного клуба на бирже (IPO).

Когда вели разговоры про выход на IPO, евро стоил 30 рублей. Сейчас «Спартак» зарабатывает порядка 5 млрд рублей, а это уже другие деньги. В текущем сезоне - это другие деньги из-за девальвации рубля в 250%, - отметил Федун. - Понятно, что контракты спонсоров не покрывают расходов «Спартака» и требуется постоянное кэшевое влияние. Мы тему IPO не похоронили, но отложили.

У меня очень пессимистичные прогнозы на 2019 и 2020 года. Главное - выжить. Вопрос финансового выживания.

Ранее Федун рассказал о проблемах клуба

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Федун рассказал о проблемах в «Спартаке»
Сегодня, 14:05 23
Сорокин: «Игнашевич помогает во время тренировок»
Сегодня, 13:53 1
Созин: «Остается пожелать удачи Маркизио и „Зениту“»
Сегодня, 11:02 157
Вандерсон: «Непосредственно к игре против Смолова мы не готовились»
Сегодня, 10:51 4
Белоус: «Смолова не зря не вызвали в сборную»
Сегодня, 00:51 14
Каррера: «Покупка Маркизио точно еще больше усилит „Зенит“»
Сегодня, 00:22 36
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100