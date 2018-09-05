Федун: «У меня очень пессимистичные прогнозы на 2019 и 2020 года»

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб не отбросил идею публичного размещения акций футбольного клуба на бирже (IPO).

Когда вели разговоры про выход на IPO, евро стоил 30 рублей. Сейчас «Спартак» зарабатывает порядка 5 млрд рублей, а это уже другие деньги. В текущем сезоне - это другие деньги из-за девальвации рубля в 250%, - отметил Федун. - Понятно, что контракты спонсоров не покрывают расходов «Спартака» и требуется постоянное кэшевое влияние. Мы тему IPO не похоронили, но отложили.

У меня очень пессимистичные прогнозы на 2019 и 2020 года. Главное - выжить. Вопрос финансового выживания.