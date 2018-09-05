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Тотти: «„Ювентус“ вне конкуренции»

сегодня, 16:15

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал неудачный старт сезона римской команды. После трех туров в Серии А у «Ромы» в активе всего 4 очка. 

Никто из нас не ожидал, что команда начнет сезон именно таким образом. Это неудачный период для нас, но мы не должны искать виновных. Все большие команды в Серии А уже столкнулись с определенными сложностями, за исключением «Ювентуса», который находится вне конкуренции. Ди Франческо – один из лучших специалистов, и он докажет это со временем. Он знает, как выбраться из этого кризиса, но нам понадобится поддержка болельщиков.

Наша задача на сезон – финишировать на втором-четвертом месте в Серии А, а также преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.

«Ювентус», «Парма», Роналду, Анчелотти. Главные интриги Серии А

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Все комментарии
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 17:05
Ты прям в них, старый
Водолаз наверное ещё тот 😂
pinturicchio86
pinturicchio86
сегодня в 16:56
болелы ромы есть на сайте? обьясните, чем этот лентяй в клубе занимается, кроме того, что на халяву гоняет на матчи и сидит рядом с лысым испашкой или он что - то по типу занетти в интере, делает вид, что что-то делает, а на самом деле сидит на шее у клуба с умным выражение лица
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 16:31
Одни лизуны и подхалимы(
То Тотти, то Матерацци. Тьфу на них
Ножка Бурсы
Ножка Бурсы
сегодня в 16:23
Низкие задачи ставите. Оттого и ничего не выигрываете. Один раз Барсу обыграли благодаря судье, теперь лет на 10 потеряетесь.
kiendjin
kiendjin
сегодня в 16:17
Заранее все проплачено..Ученики Моджи..

Аха-ха)
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