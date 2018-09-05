Тотти: «„Ювентус“ вне конкуренции»

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал неудачный старт сезона римской команды. После трех туров в Серии А у «Ромы» в активе всего 4 очка.

Никто из нас не ожидал, что команда начнет сезон именно таким образом. Это неудачный период для нас, но мы не должны искать виновных. Все большие команды в Серии А уже столкнулись с определенными сложностями, за исключением «Ювентуса», который находится вне конкуренции. Ди Франческо – один из лучших специалистов, и он докажет это со временем. Он знает, как выбраться из этого кризиса, но нам понадобится поддержка болельщиков.



Наша задача на сезон – финишировать на втором-четвертом месте в Серии А, а также преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.