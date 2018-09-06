Появились фотографии официального мяча Лиги Наций

Пресс-служба сборной России показала фотографии официального мяча Лиги Наций. Напомним, что уже завтра сборная России в рамках Лиги Наций сыграет с Турцией.
|Лига Наций 2018/2019, 1 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Казахстан
|-:-
|Грузия
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Армения
|-:-
|Лихтенштейн
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Германия
|-:-
|Франция
|2.46
|3.49
|3.11
|21:45
|сегодня
|Чехия
|-:-
|Украина
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Уэльс
|-:-
|Ирландия
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Словения
|-:-
|Болгария
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Норвегия
|-:-
|Кипр
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Латвия
|-:-
|Андорра
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Гибралтар
|-:-
|Македония
|-
|-
|-
Пресс-служба сборной России показала фотографии официального мяча Лиги Наций. Напомним, что уже завтра сборная России в рамках Лиги Наций сыграет с Турцией.