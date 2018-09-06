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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип КазахстанКазахстан -:- Логотип ГрузияГрузия - - -
19:00 сегодня Логотип АрменияАрмения -:- Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн - - -
21:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция 2.46 3.49 3.11
21:45 сегодня Логотип ЧехияЧехия -:- Логотип УкраинаУкраина - - -
21:45 сегодня Логотип УэльсУэльс -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
21:45 сегодня Логотип СловенияСловения -:- Логотип БолгарияБолгария - - -
21:45 сегодня Логотип НорвегияНорвегия -:- Логотип КипрКипр - - -
21:45 сегодня Логотип ЛатвияЛатвия -:- Логотип АндорраАндорра - - -
21:45 сегодня Логотип ГибралтарГибралтар -:- Логотип МакедонияМакедония - - -
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Появились фотографии официального мяча Лиги Наций

сегодня, 13:19

Пресс-служба сборной России показала фотографии официального мяча Лиги Наций. Напомним, что уже завтра сборная России в рамках Лиги Наций сыграет с Турцией.

Гид для Заболотного и Джикии. Для чего нужна Лига Наций?

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dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:39
обратите внимание на сине-желтые кружочки, аж три. чтобы потом не было вопросов после матча! ахахахаха!!!1
Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:36
По моему ничего лучше +Teamgeist 2006 года по дизайну пока не придумали

Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:28
Как-будто во дворе у пятиклассников отжали
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