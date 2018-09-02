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«Динамо» и «Оренбург» определились с формами на сегодняшний матч

сегодня, 11:57
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург16:30 Не начался

«Динамо» и «Оренбург» определились с комплектами формы на матч 6-го тура РПЛ.

Московская команда сегодня выйдет на поле в синей форме, а оренбуржцы - в белой.

Напомним, что в предыдущем туре «Динамо» проиграло «Спартаку»

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Все комментарии
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер
сегодня в 12:45
За Оренбург. Недолюбливаю ментов с детства. Так и норовят жись испортить. :)
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 12:42
Оренбургу победы с крупным счетом!
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 12:12
эмблема Оренбурга - ГАЗПРОМ
Mangur
Mangur
сегодня в 12:04
Динамо, только победа.
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