«Динамо» и «Оренбург» определились с формами на сегодняшний матч

сегодня, 11:57

«Динамо» и «Оренбург» определились с комплектами формы на матч 6-го тура РПЛ .

Московская команда сегодня выйдет на поле в синей форме, а оренбуржцы - в белой.

Напомним, что в предыдущем туре «Динамо» проиграло «Спартаку».