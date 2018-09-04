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На третьем комплекте сборной Украины есть надпись «Слава Украине»

сегодня, 19:44

Пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков показал третью форму национальной команды. 

Над фамилией на футболках украинской сборной размешена надпись «Слава Украине».

На третьем комплекте сборной Украины есть надпись «Слава Украине»

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