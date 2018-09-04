На третьем комплекте сборной Украины есть надпись «Слава Украине»

Пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков показал третью форму национальной команды.
Над фамилией на футболках украинской сборной размешена надпись «Слава Украине».
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:2
|Атлетико Тукуман
|-
|-
|-
|03:00
|Матч завершен
|Сан-Мартин Тукуман
|1:1
|Химнасия
|-
|-
|-
Пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков показал третью форму национальной команды.
Над фамилией на футболках украинской сборной размешена надпись «Слава Украине».