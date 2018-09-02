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«Спартак» выйдет на поле в матче с «Зенитом» в белой форме

сегодня, 11:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Пресс-служба «Спартака» презентовала комплекты формы на матч 6-го тура РПЛ против «Зенита».

Московская команда сегодня выйдет на поле в белой форме, петербургская - в лазурной.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 13:28
С ними можно играть. Понятно, что соперники в чемпионате все изучили друг-друга. Надеюсь Массимо сыграет максимально с ними прагматично. Семак сам на этом зуб сьел, но арена погонит их. Все зависит от установки тренерского штаба, тактики, стратегии на матч. В остальном Зенит и Спартак, равны.
cska plus
cska plus
сегодня в 13:19
Ахахах! Да хоть в жёлтой форме всё равно с Богданыча шашлыки.
cpartak60
cpartak60
сегодня в 13:09
Сергеевич вернулся 1:
Трудно будет Спартаку. Зенит при поддержки своих, это другой Зенит. Центральный матч тура. Победа за 6 очков.
состав уж больно у нас....!!!комбарик -предвестник плохого и ханни опять нет!!
Заполярный
Заполярный
сегодня в 13:03
Сергеевич вернулся 1:
Мыло не забудь))
ГОЛУБАЯ-. ЛАЗУРНАЯ УЖЕ С МЫЛОМ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
denmig
denmig
сегодня в 12:50
Сегодня лазурно-голубых будем аты-баты -аты-баты!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:46
Трудно будет Спартаку. Зенит при поддержки своих, это другой Зенит. Центральный матч тура. Победа за 6 очков.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 12:44
Пупсики белый флаг поднимают?
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:40
Моха тебе отборного тогда)))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:39
Барсеножeчницa:
Свирепый просыпайся, пора начинать писать троллинг
Один пук остался от его троллинга! Гыгыгы
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер
сегодня в 12:38
Сергеевич вернулся 1:
Косяк ложишь на кон?)
За победу Зенита забью.
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa
сегодня в 12:34
Свирепый просыпайся, пора начинать писать троллинг
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:27
Косяк ложишь на кон?)
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер
сегодня в 12:22
Не спасет пупсиков уйти от поражения.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:19
Мыло не забудь))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:19
Хто такой? Грозовского слышал) Нефтянного-нет))
Коля58
Коля58
сегодня в 12:18
Пора готовится! На Крестовский пора собираться ))
Коля58
Коля58
сегодня в 12:17
Сергеевич вернулся 1:
Поклоннику Грозовского знать лучше)))
)) А нефтяному нет? ))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:16
Поклоннику Грозовского знать лучше)))
Жора Кактус
Жора Кактус
сегодня в 12:15
Хоть в белой. хоть в красной Спартак будет бит.
Коля58
Коля58
сегодня в 12:15
Сергеевич вернулся 1:
Не опять!) А снова!))
Дети по другому кричат ))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:14
Не опять!) А снова!))
Коля58
Коля58
сегодня в 12:13
Сергеевич вернулся 1:
Соккер! Посмотри, что отписал Литейный в теме "Зенит выйдет против Мольде в белом". Что за выборочность?) Мой пост спрятали за троллинг, а зубадющего, оставили с зубом). Ну дают ребята. Тут помню, тут не помню?)). Ну давайте). В баню!))
)) Ой мАма! )) Он опять!!!
Коля58
Коля58
сегодня в 12:12
serh62:
а спартак то, мнительная команда)))) думают что если поменяли цвета формы, после позора в прошлом году в Питере, то в белой форме будет по другому. а вы друзья как не одевайтесь, все равно проиграете
Я бы сказал так! А Вы друзья как не садитесь все в Футболисты не годитесь ))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:12
Соккер! Посмотри, что отписал Литейный в теме "Зенит выйдет против Мольде в белом". Что за выборочность?)
Мой пост спрятали за троллинг, а зубадющего, оставили с зубом). Ну дают ребята. Тут помню, тут не помню?)).
Ну давайте). В баню!))
serh62
serh62
сегодня в 12:11
а спартак то, мнительная команда)))) думают что если поменяли цвета формы, после позора в прошлом году в Питере, то в белой форме будет по другому. а вы друзья как не одевайтесь, все равно проиграете
отменный
отменный
сегодня в 12:10
Хотел бы выразить зениту слова поддержки. Всё-таки к ним приедет Спартак, что для команды с пятого места большая честь. Естественно, они изначально настроены выгребать мячи из своих ворот, и несомненно так и будет. Но всё же - держитесь, парни! Не нужно слёз!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 12:05
Победы Спартаку .
Colonist
Colonist
сегодня в 12:03
Опять голубые стесняются быть самими собой!
Тупорылый ПУПС
Тупорылый ПУПС
сегодня в 12:00
антошка губошлепкин вовремя сбежал от позора)
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 11:56
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