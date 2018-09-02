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«Зенит» сегодня выйдет на поле в лазурной форме

сегодня, 10:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что сегодня команда выйдет на поле в лазурной форме в центральном матче 6-го тура РПЛ.

«Зенит» - «Спартак». Битва за чемпионство

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Все комментарии
фанат джигурды
фанат джигурды
сегодня в 13:32
Robbaggio:
Скорее безграмотность)
Фраза "расплавится бетон" как-то сама по себе интересная.


Круче я слышал только в одной песне группы Дятлы на йухъ.
Там пелось "раскурили унитаз".
Andrej7886
Andrej7886
сегодня в 13:06
Лазуриты, готовьтесь... ))
ndedov
ndedov
сегодня в 13:01
Удачи зениту сегодня
Заполярный
Заполярный
сегодня в 12:58
фанат джигурды:
Стишки-то на уровне 1-го класса, а как восторгается)))))))
ТАК ДО ВТОРОГО ЕЩЕ ДОРАСТИ НАДО.
Заполярный
Заполярный
сегодня в 12:53
Игорь Солнцев:
Пупсики в Питере всегда боятся играть, хотя не только в Питере, в Салониках и Ливерпуле тоже.
ЗА ТО БОМЖИ В МИНСКЕ ЛЮБЯТ ИГРАТЬ.
Alladins
Alladins
сегодня в 12:50
Рейнгольд опять сегодня будет оплеванным.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 12:46
Пупсики в Питере всегда боятся играть, хотя не только в Питере, в Салониках и Ливерпуле тоже.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 12:43
Жига выйдет в радужной всех удивлять.
Robbaggio
Robbaggio
сегодня в 12:43
Скорее безграмотность)
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:41
Robbaggio:
А что такое битон?
Фольклор. Гыгыгы
Abverin
Abverin
сегодня в 12:40
В этой форме пупсики пока выше пяти не получали, но всё исправимо.
Robbaggio
Robbaggio
сегодня в 12:39
А что такое битон?
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa
сегодня в 12:34
А Цымбаларь в составе?
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 11:40
Видимо новый зуб вырос, или пациенты опять без спирта остались гыгыгы
фанат джигурды
фанат джигурды
сегодня в 11:30
FILL3286:
Степан что то ты сегодня стихами заговорил,к чему бы это?
Стишки-то на уровне 1-го класса, а как восторгается)))))))
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 11:29
Все логично! Хозяева поля и Спартак будет плясать под зенитовскую дудку)
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:29
311:
Спартак выйдет на поле в коричневых шортах!)
Станут они после матча коричневыми. Гыгыгы
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 11:28
Походу Артемка хочет"понравиться" Жиго.
311
311
сегодня в 11:23
Спартак выйдет на поле в коричневых шортах!)
tuman960
tuman960
сегодня в 11:19
а чего нет новостей от Рейнгольда!!Где его знаменитые всех порвём и продолжение-как всегда обо.....!!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:18
Наконец то - новость дня........

Не спал на досуге.....всё думал Зенит выйдет в жёлтой форме в фиолетовую полоску.......
drug01
drug01
сегодня в 11:13
Значит будет победа!
Рoже Милла
Рoже Милла
сегодня в 11:12
Мне кажется, такая ность вызывает дикий батхёрт в городке на неве, вон Степан как взбудоражился)
FILL3286
FILL3286
сегодня в 11:11
Литейный 4:
Спартак чемпион По нырянию в битон, А битон расплавился И Спартак прославился!!!
Степан что то ты сегодня стихами заговорил,к чему бы это?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:09
Ну и что?
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:07
FILL3286:
стыдно за форму и проект
Стыдно будет пупсикам, когда в очередной раз увезут из Петербурга полную авоську. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:06
Эй, Семак, давай забей
Три гола в ворота свиней.
Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:04
Спартак чемпион
По нырянию в битон,
А битон расплавился
И Спартак прославился!!!
FILL3286
FILL3286
сегодня в 11:02
стыдно за форму и проект
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