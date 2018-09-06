Луческу: «Мы серьезно готовимся к игре с Россией. Черчесов - умный тренер»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча Лиги Наций против России, который состоится 7 сентября.

Сборная России - очень хорошая команда. На чемпионате мира она не случайно дошла до 1/4 финала. На турнире команда показала высочайший уровень дисциплины и организации. Мы очень серьезно готовимся к завтрашней игре.

Да, у сборной России много изменений, но Черчесов - очень умный тренер. К тому же форвард Артем Дзюба находится в очень хорошей форме.