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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип КазахстанКазахстан 0:2 Логотип ГрузияГрузия - - -
19:00 54’ Логотип АрменияАрмения 1:1 Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн - - -
21:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция 2.44 3.64 3.03
21:45 сегодня Логотип ЧехияЧехия -:- Логотип УкраинаУкраина - - -
21:45 сегодня Логотип УэльсУэльс -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
21:45 сегодня Логотип СловенияСловения -:- Логотип БолгарияБолгария - - -
21:45 сегодня Логотип НорвегияНорвегия -:- Логотип КипрКипр - - -
21:45 сегодня Логотип ЛатвияЛатвия -:- Логотип АндорраАндорра - - -
21:45 сегодня Логотип ГибралтарГибралтар -:- Логотип МакедонияМакедония - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип НидерландыНидерланды -:- Логотип ПеруПеру - - -
21:45 сегодня Логотип АвстрияАвстрия -:- Логотип ШвецияШвеция - - -
21:45 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип ХорватияХорватия 2.71 3.14 2.87
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Луческу: «Мы серьезно готовимся к игре с Россией. Черчесов - умный тренер»

сегодня, 19:16
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча Лиги Наций против России, который состоится 7 сентября.

Сборная России - очень хорошая команда. На чемпионате мира она не случайно дошла до 1/4 финала. На турнире команда показала высочайший уровень дисциплины и организации. Мы очень серьезно готовимся к завтрашней игре.

Да, у сборной России много изменений, но Черчесов - очень умный тренер. К тому же форвард Артем Дзюба находится в очень хорошей форме.

Команды рассудит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем.

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sir-5
sir-5
сегодня в 19:39
Пусть берут пример с пляжников,стартовавших в суперфинале Евролиги : Россия-Украина 6-0.
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