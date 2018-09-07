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Агент: «Ригони не говорил, что не хочет возвращаться в Россию. Это фейк»

сегодня, 16:25

Хуан Круc Олер, агент полузащитника «Аталанты» Эмилиано Ригони, заявил, что его клиент не давал интервью итальянским СМИ. Ранее в прессе появились слова аргентинца о том, что он не хочет возвращаться в Россию. Права на Ригони принадлежат «Зениту».

Хочу сказать, что Ригони никогда не общался с итальянским изданием „Calciomercato“. У нас уже были раньше проблемы с этим СМИ. В Италии много СМИ, и не все они говорят правду на 100 %. Это абсолютно фейковая новость, которая не имеет под собой оснований. Это не очень хорошо для всех. Ригони не говорил такого про Россию.

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Все комментарии
Shamil79
Shamil79
сегодня в 16:37
заднюю включил
sn_spb
sn_spb
сегодня в 16:31
Морозовский:
Поздно давать задний ход! Бакланы на сОккере уже обос---и Ригоню с ног до головы!
Бакланы это болелы Спартака?
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:30
    Заполярный
    Заполярный
    сегодня в 16:27
    АГЕНТ КОМЕНТЫ ПОЧИТАЛ И ТУТ ЖЕ СОЛОМКУ СТЕЛИТ.
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