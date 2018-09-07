Агент: «Ригони не говорил, что не хочет возвращаться в Россию. Это фейк»

Хуан Круc Олер, агент полузащитника «Аталанты» Эмилиано Ригони, заявил, что его клиент не давал интервью итальянским СМИ . Ранее в прессе появились слова аргентинца о том, что он не хочет возвращаться в Россию. Права на Ригони принадлежат «Зениту».

Хочу сказать, что Ригони никогда не общался с итальянским изданием „Calciomercato“. У нас уже были раньше проблемы с этим СМИ . В Италии много СМИ , и не все они говорят правду на 100 %. Это абсолютно фейковая новость, которая не имеет под собой оснований. Это не очень хорошо для всех. Ригони не говорил такого про Россию.